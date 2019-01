Maisons du Monde : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Compte tenu du contexte marqué par le mouvement des "Gilets Jaunes" au quatrième trimestre en France, Maisons du Monde a décidé de publié un point sur ses ventes et résultats 2018 en amont de la publication. Ainsi, sur la base de chiffres non audités, le groupe confirme que les ventes et les résultats pour l'exercice sont en ligne avec les objectifs ajustés au troisième trimestre. Au quatrième trimestre 2018, le groupe a enregistré une croissance des ventes à périmètre constant de 5,6%, dont 2% à périmètre comparable, et 9,3% en incluant Modani."Cette performance a été réalisée malgré un environnement commercial plus difficile en France, accentué par le mouvement des " gilets jaunes "", précise le groupe.Sur la base de ses chiffres préliminaires, Maisons du Monde confirme également son objectif de marge d'ebitda supérieur à 13% des ventes pour l'ensemble de l'année 2018.Maisons du Monde publiera ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2018 le 12 mars 2019.