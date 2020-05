Maisons du Monde : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Maisons du Monde a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 en recul de 18,8% à périmètre comparable à 243,7 millions d'euros. Le spécialiste du mobilier et des articles de décoration précise que bien que la visibilité pour le reste du mois de mai et du mois de juin soit très limitée, les ventes du deuxième trimestre 2020 sont attendues significativement en baisse par rapport au même trimestre de l'an dernier.La société précise qu'elle s'attend à un Ebitda (IFRS 16) du premier semestre 2020 positif, même si en baisse importante par rapport à la même période l'an dernier, avec une contraction plus forte que celle des ventes.Le groupe prévoit également que l'impact de la fermeture des magasins au deuxième trimestre soit partiellement compensé par la poursuite d'une solide performance de ses ventes en ligne dans tous les pays où il exerce.L'entreprise souligne une accélération des commandes en ligne (en valeur) durant la période de confinement avec une hausse de plus de 50% en avril.La société met également en avant la mise en oeuvre de son plan de préservation du cash et d'optimisation des coûts.La situation de trésorerie de l'entreprise au 31 mars 2020 est de 222 millions d'euros, renforcée par le recours à nos deux facilités de crédit renouvelables (FCR) en mars pour un montant cumulé de 150 millions d'euros." Après une solide performance en 2019, l'activité du premier trimestre a été fortement impactée par l'expansion de la pandémie de Covid-19. Les mesures de confinement ayant entraîné la fermeture progressive de tous nos magasins européens à partir du 17 mars et de nos magasins américains à partir du 3 avril, ceux-ci n'ont généré quasiment aucun revenu à partir de la mi-mars. Nous avons pu compenser cela par une forte progression de nos commandes en ligne " a Julie Walbaum, sa directrice générale.