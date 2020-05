COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAISONS DU MONDE :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 12 JUIN 2020 A HUIS CLOS

MODALITÉS DE PARTICIPATION ET DE MISE À DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Nantes, 22 mai 2020

Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM, Code ISIN : FR0013153541) annonce que l’Assemblée générale mixte (ordinaire annuelle et extraordinaire) de ses actionnaires se tiendra à huis clos (hors la présence physique des actionnaires) le vendredi 12 juin 2020 à 15 heures, 55, Rue d’Amsterdam 75008 Paris.

Dans ce contexte exceptionnel, les actionnaires sont invités à ne pas demander de carte d’admission et devront voter avant la tenue de l’Assemblée générale à distance, par correspondance ou en donnant un mandat de vote au Président. Ils conservent également la possibilité de se faire représenter par un tiers qui devra adresser ses instructions de vote par courrier électronique à l’adresse communiquée dans l’avis de réunion publié au BALO le 6 mai 2020. Compte-tenu de possibles perturbations dans l’acheminement du courrier postal, il est fortement recommandé d'envoyer son formulaire de vote par correspondance le plus tôt possible.

Les actionnaires pourront suivre la retransmission intégrale de l’Assemblée générale en différé sur le site de la Société ( corporate.maisonsdumonde.com ). Il ne sera pas possible de poser des questions ni de proposer des résolutions nouvelles pendant l’Assemblée générale. Les actionnaires peuvent cependant poser des questions en amont de l’assemblée à l’adresse mail communiquée dans l’avis de réunion publié au BALO le 6 mai 2020, en joignant un justificatif de leur qualité d’actionnaire afin que leurs questions puissent être prises en compte.

Conformément à la réglementation en vigueur, l’avis de réunion et la brochure de convocation à l’Assemblée générale, incluant notamment l’ordre du jour, la présentation et le projet des résolutions, ainsi que les modalités de participation et de vote, peuvent être consultés, à compter de ce jour, sur le site internet de Maisons du Monde, à l’adresse corporate.maisonsdumonde.com , dans la rubrique « Finance », « Actionnaires », « Documents des Assemblées générales annuelles ».

Les documents préparatoires à l’Assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires selon les dispositions légales et réglementaires applicables, au siège social de Maisons du Monde, à l’adresse Le Portereau – 44120 Vertou, et peuvent être consultés sur le site internet de la Société, à l’adresse corporate.maisonsdumonde.com , dans la rubrique « Finance », « Actionnaires », « Documents des Assemblées générales annuelles ».

Dans les limites permises par la réglementation en vigueur, les actionnaires pourront, sur demande écrite adressée à la Société Générale – Service des Assemblées – CS 30812 – 44308 Nantes cedex 3, dans les délais légaux, demander que ces documents leur soient adressés directement.

Maisons du Monde est un créateur d’univers originaux dans le secteur de l’aménagement de la maison, offrant une gamme unique de meubles et d’objets de décoration à des prix abordables, déclinés en différents styles. Le Groupe développe ses activités grâce à une approche omnicanale intégrée et complémentaire, s’appuyant sur son réseau international de magasins, ses sites Internet et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a opéré une expansion rentable de ses activités à travers l’Europe depuis 2003. Les ventes du Groupe ont atteint 1 225 millions d’euros en 2019, et son EBITDA était de 153 millions d’euros. Au 31 décembre 2019, le Groupe exploitait un réseau de 376 magasins dans neuf pays –France, Italie, Espagne, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, États-Unis et Portugal –, et a généré 45% de ses ventes hors de France. Le Groupe a également réussi l’intégration d’une plateforme de e-commerce complète et complémentaire, dont les ventes ont progressé de plus de 30% en moyenne par an de 2010 à 2019. Cette plateforme, qui a représenté 25% des ventes du Groupe en 2019, est disponible dans les neuf pays d’implantation des magasins, ainsi qu’en Autriche et aux Pays-Bas. En 2018, le Groupe a pris une participation majoritaire de 70% dans Modani, une enseigne d'ameublement présente aux États-Unis au travers de ses magasins et de son activité e-commerce. Modani, fondée en 2007, est une enseigne aspirationnelle d'art de vivre, qui propose une gamme unique de meubles modernes, contemporains et des années 1950 de qualité et à des prix abordables, avec une présence sur tout le territoire américain grâce à un réseau de 19 magasins.

