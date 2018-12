Maisons du Monde : Décryptage AOF du palmarès du SBF 120 à la mi-séance - Lundi 3 décembre 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-6,45% À 18,86 euros)Les perturbations provoquées par le mouvement des gilets jaunes continuent de peser sur la distribution en Bourse, à l'image de Carrefour (-1,23% à 15,70 euros) ou de Casino (-3,53% à 38,5 euros). Aux fermetures de magasins, blocages ou encore problème d'approvisionnement, se sont ajoutés les pillages, en cette période clé de fin d'année pour les distributeurs. "L'impact est sévère et continu" a indiqué le ministre de l'Economie et des Finance Bruno Le Maire, à la suite d'une réunion à Bercy rassemblant les représentants du commerce et de l'artisanat.