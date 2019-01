Maisons du Monde : Hausse des ventes 2018 dans le milieu de la fourchette prévue

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'ameublement et de décoration Maisons du Monde a annoncé mardi une hausse de 7,4% à périmètre constant de son chiffre d'affaires en 2018, dans un contexte de conditions de marché "exceptionnelles" en France au quatrième trimestre, marquées par le mouvement des Gilets jaunes.

Selon des chiffres non audités, les ventes du groupe ont ainsi cru à 7,4% à périmètre constant en 2018 par rapport à 2017, dont 3% à périmètre comparable, a précisé le groupe dans un communiqué. Maisons du Monde avait révisé à la baisse ses attentes en novembre dernier, tablant sur une croissance comprise entre 7% et 8%, contre un précédent objectif de 8%.

En incluant l'enseigne américaine Modani, rachetée début 2018, Maisons du Monde a connu une croissance de 10% de ses ventes, soit le haut de la fourchette comprise entre 9% et 10% communiquée en novembre.

"Ces chiffres non audités pour l'année 2018 démontrent la solidité de la stratégie omnicanale et internationale du groupe, avec la poursuite d'une croissance soutenue des ventes en ligne, y compris en France, et une forte dynamique commerciale dans les marchés européens", a commenté Maisons du Monde.

Maisons du Monde n'a pas indiqué le niveau de son chiffre d'affaires, qui sera communiqué lors de la publication des résultats complets du groupe le 12 mars prochain.

Le point préliminaire de mardi est publié "à titre exceptionnel", compte tenu du "contexte marqué par le mouvement des Gilets jaunes au quatrième trimestre 2018 en France", a expliqué le groupe.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes s'attendaient en moyenne un chiffre d'affaires de 1,12 milliard d'euros, soit une hausse d'environ 10%.

Sur le seul quatrième trimestre, Maisons du Monde a enregistré une croissance des ventes à périmètre constant de 5,6% par rapport au quatrième trimestre 2017, dont 2% à périmètre comparable, et de 9,3% en incluant Modani.

"Cette performance a été réalisée malgré un environnement commercial plus difficile en France, accentué par le mouvement des Gilets jaunes", a expliqué Maisons du Monde.

Le groupe a également confirmé son objectif de marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) supérieure à 13% des ventes pour l'ensemble de l'année 2018.

En 2018, le groupe a procédé, conformément à ses objectifs, à 22 ouvertures nettes de magasins, dont son premier magasin sous enseigne Maisons du Monde aux Etats-Unis, et à 3 ouvertures nettes de magasins sous l'enseigne Modani.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones

