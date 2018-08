Maisons du Monde : Information hebdomadaire relative au rachat d'actions propres - semaine du 20 au 24 août 2018 0 0 27/08/2018 | 10:39 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires MAISONS DU MONDE Société anonyme au capital de 146 583 736,56 euros Siège social : Le Portereau - 44120 Vertou 793 906 728 RCS Nantes ISIN FR0013153541 Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 au 24 août 2018 Code identifiant de l'émetteurNom de l'émetteur Jour de la transaction (code LEI)Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 2018,08,20 FR0013153541 20194 23,9421 TOTAL 20 194 23,9421 ENX 483486,7674 #REF! #REF! #REF! Code identifiant de l'émetteurNom de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSIJour/heure de la Transaction (code LEI)Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:04:14.199080 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:04:43.159010 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:05:05.107038 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:05:17.733240 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:05:32.159698 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:05:47.095820 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:06:02.127601 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:06:20.062966 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:06:36.090732 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:06:56.133205 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:07:09.058219 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:07:25.097087 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:07:37.123379 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:07:55.649575 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:07:59.455190 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:07:59.458520 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:07:59.855523 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:17:46.452431 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:18:02.971240 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:19:07.874955 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:19:36.023210 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:19:43.229683 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:20:09.674470 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:20:09.774612 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:20:09.875683 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:24:33.810340 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:33:04.095718 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:51:24.927225 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:59:26.126091 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:03:09.152659 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:15:03.510653 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:16:53.367900 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:20:16.783980 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:20:21.487898 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:20:31.102920 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:20:44.526791 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:20:44.531205 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:26:32.272775 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:26:32.276061 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:26:32.279345 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:00:31.153219 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:01:08.093792 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:01:40.030524 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:02:11.058162 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:02:41.091195 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:03:34.554856 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:03:58.880623 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:12:53.011605 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:12:53.111393 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:14:54.046437 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:16:01.033735 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:17:35.039314 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:18:38.799636 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:23:02.233846 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:23:02.330172 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:23:02.333379 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:23:16.749876 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:29:24.410358 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:34:24.314161 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:34:24.615084 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:34:24.618404 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:49:57.056286 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:50:18.784253 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 11:03:12.816684 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 11:03:12.819962 +0100s FR0013153541 24,08 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 33 ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX 00386528034TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,08 33

00386528196TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,08 33

00386528410TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,08 33

00386528490TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,08 33

00386528570TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,08 33

00386528662TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,08 33

00386528760TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,08 33

00386528865TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,08 33

00386528953TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,08 33

00386529079TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,08 33

00386529150TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,08 33

00386529269TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,08 33

00386529333TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,08 38

00386529475TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,08 13

00386529486TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,08 38

00386529487TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,08 4

00386529490TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,06 250

00386532350TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,00 100

00386532402TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,00 48

00386532689TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,00 193

00386532793TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,00 110

00386532807TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,00 43

00386532924TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,00 54

00386532925TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,00 33

00386532926TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,02 194

00386534094TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,12 53

00386537614TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,18 61

00386543282TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,18 143

00386545118TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,18 149

00386546145TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,22 86

00386548929TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,22 109

00386549281TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,24 30

00386550122TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,28 55

00386550131TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,28 98

00386550177TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,26 59

00386550271TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,26 100

00386550273TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,38 998

00386551372TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,38 100

00386551373TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,38 293

00386551374TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,30 24

00386557703TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,30 24

00386557794TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,30 24

00386557869TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,30 24

00386557927TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,30 24

00386557990TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,26 82

00386558151TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,22 174

00386558204TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,18 96

00386560014TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,18 156

00386560017TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,18 37

00386560291TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,18 37

00386560505TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,18 37

00386560746TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,14 52

00386560868TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,14 133

00386561787TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,14 105

00386561789TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,14 23

00386561792TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,10 103

00386561824TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,04 84

00386563003TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 23,96 100

00386563989TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 23,94 63

00386563990TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 23,94 85

00386563991TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 23,94 121

00386566892TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 23,94 54

00386566963TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,10 98

00386570451TRLO1-1 Couverture AGA de performance FR0013153541 24,10 50

00386570452TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 11:03:12.823212 +0100s FR0013153541 24,10 EUR 224 ENX 00386570453TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 11:04:26.012113 +0100s FR0013153541 24,06 EUR 117 ENX 00386570695TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 11:06:29.149376 +0100s FR0013153541 24,00 EUR 55 ENX 00386571037TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 11:09:45.229638 +0100s FR0013153541 23,96 EUR 93 ENX 00386571738TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 11:09:45.232859 +0100s FR0013153541 23,96 EUR 125 ENX 00386571739TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 11:09:45.236093 +0100s FR0013153541 23,96 EUR 100 ENX 00386571740TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 11:09:45.239322 +0100s FR0013153541 23,96 EUR 17 ENX 00386571741TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 11:23:29.648491 +0100s FR0013153541 24,00 EUR 1 ENX 00386573764TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 11:23:29.652000 +0100s FR0013153541 24,00 EUR 82 ENX 00386573765TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 11:29:28.361121 +0100s FR0013153541 24,00 EUR 20 ENX 00386574812TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 11:29:28.364488 +0100s FR0013153541 24,00 EUR 12 ENX 00386574813TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 12:02:53.219750 +0100s FR0013153541 24,02 EUR 88 ENX 00386579852TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 12:02:53.223603 +0100s FR0013153541 24,02 EUR 24 ENX 00386579853TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 12:02:53.319196 +0100s FR0013153541 24,02 EUR 186 ENX 00386579854TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 12:03:49.076727 +0100s FR0013153541 24,00 EUR 193 ENX 00386579961TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 12:09:03.740344 +0100s FR0013153541 23,96 EUR 163 ENX 00386580649TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 12:09:03.743781 +0100s FR0013153541 23,96 EUR 22 ENX 00386580650TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 12:16:25.854850 +0100s FR0013153541 23,92 EUR 192 ENX 00386581566TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 12:49:45.692397 +0100s FR0013153541 23,94 EUR 188 ENX 00386586147TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 12:49:45.695881 +0100s FR0013153541 23,94 EUR 30 ENX 00386586148TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 12:49:45.699350 +0100s FR0013153541 23,94 EUR 288 ENX 00386586149TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 12:50:10.311711 +0100s FR0013153541 23,94 EUR 218 ENX 00386586179TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 12:50:10.315330 +0100s FR0013153541 23,94 EUR 124 ENX 00386586180TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 12:50:57.461826 +0100s FR0013153541 23,94 EUR 113 ENX 00386586325TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 12:50:57.465257 +0100s FR0013153541 23,94 EUR 105 ENX 00386586326TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 12:50:57.468762 +0100s FR0013153541 23,94 EUR 83 ENX 00386586327TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 12:50:57.472388 +0100s FR0013153541 23,94 EUR 155 ENX 00386586328TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 12:50:57.475767 +0100s FR0013153541 23,94 EUR 63 ENX 00386586329TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 12:50:57.479151 +0100s FR0013153541 23,94 EUR 128 ENX 00386586330TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 13:12:03.005275 +0100s FR0013153541 23,96 EUR 51 ENX 00386590140TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 13:18:04.355585 +0100s FR0013153541 23,96 EUR 69 ENX 00386590957TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 13:18:04.359056 +0100s FR0013153541 23,96 EUR 50 ENX 00386590958TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 13:18:38.479964 +0100s FR0013153541 23,94 EUR 98 ENX 00386591012TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 13:36:39.390501 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 176 ENX 00386593899TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 13:45:16.136459 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 199 ENX 00386595449TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 13:45:16.236367 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 283 ENX 00386595450TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 13:45:16.240100 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 18 ENX 00386595452TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 13:45:16.638160 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 136 ENX 00386595453TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 13:45:21.246662 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 171 ENX 00386595491TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 13:45:27.452254 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 134 ENX 00386595501TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 13:45:27.653542 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 125 ENX 00386595502TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 13:45:27.657279 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 37 ENX 00386595503TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 13:46:37.734433 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 98 ENX 00386595676TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 13:57:26.683419 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 34 ENX 00386597647TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 13:57:26.687007 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 15 ENX 00386597649TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:03:07.099103 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 99 ENX 00386598672TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:04:13.880058 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 163 ENX 00386598877TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:04:13.979534 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 92 ENX 00386598878TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:04:13.983408 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 133 ENX 00386598879TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:04:13.987355 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 26 ENX 00386598880TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:04:52.228804 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 182 ENX 00386598991TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:04:52.930503 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 6 ENX 00386598993TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:04:53.231456 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 98 ENX 00386598994TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:05:59.896478 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 183 ENX 00386599132TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:06:25.021002 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 47 ENX 00386599193TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:09:39.248198 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 66 ENX 00386599708TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:11:11.884558 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 75 ENX 00386599997TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:13:03.537430 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 93 ENX 00386600320TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:13:46.789589 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 84 ENX 00386600425TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:19:51.024496 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 34 ENX 00386601367TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:20:59.022240 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 34 ENX 00386601568TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:22:46.983650 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 34 ENX 00386602020TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:24:06.982181 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 34 ENX 00386602259TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:25:09.067312 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 34 ENX 00386602413TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:25:49.025290 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 34 ENX 00386602572TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:26:18.059911 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 34 ENX 00386602653TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:26:51.998756 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 16 ENX 00386602744TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:26:52.002480 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 18 ENX 00386602745TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:27:22.027438 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 34 ENX 00386602798TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:27:50.970138 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 34 ENX 00386602868TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:28:18.011179 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 34 ENX 00386602969TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:28:51.061850 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 35 ENX 00386603089TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:29:24.002430 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 2 ENX 00386603201TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:29:24.006480 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 33 ENX 00386603202TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:30:12.890375 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 36 ENX 00386603505TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:38:15.489317 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 85 ENX 00386606609TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:38:15.890220 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 60 ENX 00386606610TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:38:15.894103 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 89 ENX 00386606611TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:38:15.897901 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 15 ENX 00386606612TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:38:57.941869 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 125 ENX 00386606789TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:38:57.946407 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 17 ENX 00386606790TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:39:12.770325 +0100s FR0013153541 23,78 EUR 110 ENX 00386606859TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:40:12.336948 +0100s FR0013153541 23,78 EUR 17 ENX 00386607046TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:42:58.403253 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 108 ENX 00386607730TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:43:03.810729 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 133 ENX 00386607741TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:49:48.291031 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 198 ENX 00386610394TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:49:52.497583 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 169 ENX 00386610404TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:51:23.770849 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 84 ENX 00386610890TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:55:11.798763 +0100s FR0013153541 23,78 EUR 119 ENX 00386612454TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 14:55:11.802613 +0100s FR0013153541 23,78 EUR 34 ENX 00386612455TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:09:04.701382 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 150 ENX 00386617102TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:09:04.705701 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 6 ENX 00386617103TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:09:05.603049 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 120 ENX 00386617105TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:09:05.607351 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 155 ENX 00386617106TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:12:42.004068 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 284 ENX 00386618383TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:12:42.008169 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 117 ENX 00386618384TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:12:42.012300 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 24 ENX 00386618385TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:21:22.016182 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 184 ENX 00386621875TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:27:02.794522 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 219 ENX 00386624600TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:27:02.801942 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 100 ENX 00386624601TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:27:02.807486 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 151 ENX 00386624602TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:27:02.812706 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 70 ENX 00386624603TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:27:52.094480 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 63 ENX 00386624911TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:28:54.023106 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 22 ENX 00386625229TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:28:54.027332 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 42 ENX 00386625230TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:29:43.712450 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 106 ENX 00386625475TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:29:55.833632 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 137 ENX 00386625528TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:31:00.272841 +0100s FR0013153541 23,74 EUR 84 ENX 00386626112TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:40:00.810427 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 77 ENX 00386629849TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:40:01.512086 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 1 ENX 00386629864TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:40:01.516870 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 177 ENX 00386629865TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:40:11.833002 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 196 ENX 00386629953TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:41:11.845918 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 8 ENX 00386630273TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:41:11.850352 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 92 ENX 00386630274TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:41:39.212775 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 48 ENX 00386630468TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:42:47.068524 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 33 ENX 00386631177TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:42:47.071755 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 46 ENX 00386631179TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:43:25.045011 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 43 ENX 00386631396TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:43:52.007057 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 43 ENX 00386631536TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:44:23.966410 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 49 ENX 00386631692TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:45:18.065333 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 66 ENX 00386631961TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:45:45.018565 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 43 ENX 00386632135TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:46:07.053576 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 43 ENX 00386632224TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:46:38.303441 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 66 ENX 00386632438TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:46:41.611870 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 134 ENX 00386632469TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:51:15.859806 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 167 ENX 00386634540TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:51:16.760917 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 62 ENX 00386634544TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:52:11.859092 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 106 ENX 00386634787TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:52:44.613393 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 56 ENX 00386634944TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:54:21.603543 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 142 ENX 00386635525TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:54:57.161348 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 55 ENX 00386635708TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:55:42.161990 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 21 ENX 00386636033TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:55:42.166791 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 34 ENX 00386636034TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:57:37.411056 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 103 ENX 00386636710TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:57:37.416088 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 1 ENX 00386636711TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:58:44.137778 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 32 ENX 00386637109TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:58:44.142907 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 41 ENX 00386637110TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:59:13.096047 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 45 ENX 00386637267TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 15:59:31.226054 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 45 ENX 00386637343TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:00:30.876057 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 154 ENX 00386637964TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:00:30.883520 +0100s FR0013153541 23,84 EUR 89 ENX 00386637965TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:01:28.178996 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 84 ENX 00386638301TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:06:02.847429 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 1 ENX 00386640128TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:06:02.852156 +0100s FR0013153541 23,82 EUR 287 ENX 00386640129TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:07:05.097883 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 239 ENX 00386640611TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:10:01.234532 +0100s FR0013153541 23,76 EUR 174 ENX 00386641580TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:10:01.331400 +0100s FR0013153541 23,76 EUR 89 ENX 00386641586TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:12:52.575078 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 205 ENX 00386642742TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:13:19.118945 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 5 ENX 00386642842TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:13:19.123472 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 51 ENX 00386642843TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:13:37.355460 +0100s FR0013153541 23,78 EUR 8 ENX 00386642975TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:13:37.360246 +0100s FR0013153541 23,78 EUR 143 ENX 00386642976TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:17:08.887185 +0100s FR0013153541 23,76 EUR 167 ENX 00386644285TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:18:06.622241 +0100s FR0013153541 23,74 EUR 77 ENX 00386644871TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:21:35.121469 +0100s FR0013153541 23,78 EUR 267 ENX 00386646469TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:22:26.137446 +0100s FR0013153541 23,78 EUR 4 ENX 00386646852TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:22:26.142693 +0100s FR0013153541 23,78 EUR 40 ENX 00386646853TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:22:26.147605 +0100s FR0013153541 23,78 EUR 19 ENX 00386646854TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:23:12.136080 +0100s FR0013153541 23,78 EUR 58 ENX 00386647161TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:24:02.173166 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 54 ENX 00386647683TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:24:02.177494 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 4 ENX 00386647684TRLO1-1 Couverture AGA de performance MAISONS DU MONDE 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 16:24:40.088253 +0100s FR0013153541 23,80 EUR 82 ENX 00386648070TRLO1-1 Couverture AGA de performance La Sté Maisons du Monde SA a publié ce contenu, le 27 août 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le27 août 2018 08:38:01 UTC. Document originalhttps://corporate.maisonsdumonde.com/fr/file-download/download/public/6613 Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/69D24413F57297E0D266C66ACB9149D46073ED6B 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur MAISONS DU MONDE 10:44 MAISONS DU MONDE : Weekly report on shares repurchases from April 20th to April .. PU 10:39 MAISONS DU MONDE : Information hebdomadaire relative au rachat d'actions propres.. PU 16/08 MAISONS DU MONDE : Rachat d'actions propres CO 13/08 MAISONS DU MONDE : Weekly report on shares repurchases from July 30th to August .. PU 13/08 MAISONS DU MONDE : Information hebdomadaire relative au rachat d'actions propres.. PU 10/08 MAISONS DU MONDE : The Capital Group se renforce au capital CF 09/08 MAISONS DU MONDE : Décryptage AOF du palmarès du SBF 120 à la mi-séance - Jeudi .. AO 09/08 MAISONS DU MONDE : Exane BNP Paribas entame la couverture à Surperformance AO 06/08 MAISONS DU MONDE : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2018 GL 06/08 MAISONS DU MONDE : FMR LLC s'allège au capital CF Recommandations des analystes sur MAISONS DU MONDE 09/08 MAISONS DU MONDE : Décryptage AOF du palmarès du SBF 120 à la mi-séance - Jeudi .. AO 09/08 MAISONS DU MONDE : Exane BNP Paribas entame la couverture à Surperformance AO 31/07 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Danone, L'Oréal, Imerys, Maisons du Monde, Nestlé...