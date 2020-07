Maisons du Monde : La Fondation Maisons du Monde fête ses 5 ans - Julie Walbaum succède à Gilles Petit à sa présidence

Communiqué de presse Nantes, le 25 juin 2020

La Fondation Maisons du Monde fête ses 5 ans

Julie Walbaum succède à Gilles Petit à sa présidence

Créée en 2015, la Fondation Maisons du Monde scelle l'engagement du Groupe en faveur de la protection des forêts et de leur biodiversité, après plus de 10 ans de mécénat d'entreprise.

En 2020, Julie Walbaum, actuelle Directrice Générale de Maisons du Monde, prend la présidence de la Fondation, succédant à Gilles Petit.

La Fondation Maisons du Monde a 3 missions principales :

- La préservation des forêts et de leur biodiversité dans les pays du Sud, avec les populations locales ;

- La revalorisation du matériau bois en Europe, afin de diminuer la pression sur la ressource bois grâce à la revalorisation matière, en favorisant l'insertion sociale et professionnelle ;

- La mobilisation des citoyens en faveur de l'environnement, afin de contribuer à l'engagement individuel et collectif par des mécanismes d'implication citoyenne autour des grands enjeux environnementaux.

5 ans d'engagement

La Fondation, qui fête ses 5 ans, a trouvé ses racines dans 10 ans de philanthropie de l'entreprise et confirme l'ancrage de l'engagement de Maisons du Monde en faveur des forêts. Lancée en 2015 sous l'égide de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, la Fondation Maisons du Monde a déjà financé 35 projets dans 14 pays sur tous les continents, et rassemble plus de 7 millions de clients contributeurs grâce au dispositif de collecte de dons de l'ARRONDI en caisse.

35 projets financés dans 14 pays

Plus de 3 890 000 € de fonds bénéficient aux associations sur le terrain depuis 2015

Dont plus d'1 300 000 € collectés depuis 2017 via l'ARRONDI

A la présidence de la Fondation pendant 4 ans, Gilles Petit a contribué à son renforcement structurel pour une démultiplication de son impact, notamment en motivant la mise en place d'outils de dialogue partenarial.

Ces 4 premières années ont également permis le déploiement de deux projets d'envergure :

- L'ARRONDI en caisse dans tous les magasins Maisons du Monde en France, pour inviter les clients à faire un don aux associations,

- Et le lancement du mouvement Aux Arbres, à l'initiative de Fabienne Morgaut, Directrice RSE et de la Fondation de Maisons du Monde, pour réunir les acteurs souhaitant s'engager pour la préservation des forêts et sensibiliser le grand public.

« Je remercie chaleureusement Gilles Petit

pour son investissement à nos côtés, pour

avoir encouragé le déploiement de l'ARRONDI

dans tous nos magasins et pour avoir porté

avec conviction le programme Aux Arbres nous

permettant de lui donner l'ambition nécessaire

à sa réalisation. » déclare Fabienne Morgaut,

Directrice de la Fondation Maisons du

Monde.

Des nouvelles ambitions

Julie Walbaum, Directrice générale de Maisons du Monde depuis juillet 2018, et administratrice de la Fondation depuis le 04 mars 2020, en a pris la présidence le 02 juin 2020, succédant ainsi à Gilles Petit. Elle aura à cœur d'accroître l'ambition et les projets de la Fondation initiés depuis 2015 pour la protection des forêts et de la biodiversité. Le sujet de la préservation des forêts sera particulièrement adressé pour les prochaines années : la Fondation se mobilisera autour des enjeux de l'agroforesterie et de l'arbre en ville en y impliquant ses parties prenantes.

Le Comité de la Fondation accueille également Julien Vigouroux, Directeur Supply Chain du groupe, qui porte depuis plusieurs années les projets de responsabilité sociale et environnementale au sein de la logistique de Maisons du Monde. Aux côtés des autres membres de la Fondation, il contribuera aux décisions stratégiques et à la sélection de nouveaux projets cohérents avec la mission de la Fondation et ayant de l'impact sur le terrain.

« Je suis honorée de pouvoir à mon tour contribuer au magnifique travail initié par les équipes de la Fondation sous la supervision dynamique et innovante de Fabienne, » déclare Julie Walbaum. « La réussite d'une entreprise doit aussi se mesurer à sa capacité à prendre sa part dans les grands enjeux sociétaux. L'action de la Fondation me semble essentielle à cet égard et nous tâcherons de jouer notre rôle avec ambition et humilité. »

