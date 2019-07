Maisons du Monde : La valeur du jour à Paris - MAISONS DU MONDE déçoit au premier semestre et prend la dernière place du SBF 120

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Maisons du Monde est malmenée ce mardi, les investisseurs sanctionnant ses résultats du premier semestre. A la Bourse de Paris, le titre plonge de 17,43% à 17,29 euros et prend la dernière place de l'indice SBF 120. Ainsi, sur la période, l'enseigne d'ameublement et de décoration a dégagé un résultat net de 7,2 millions d'euros, en repli de 10,8%. L’Ebitda ressort à 45,6 millions, en baisse de 4,9% ,soit une marge d’Ebitda de 8,1% (-140 points de base), impacté par des effets de change, des activités promotionnelles, et des coûts de logistiques et marketing chez Modani.Quant au chiffre d'affaires, il atteint 564 millions en hausse de 10,9% à taux de change constants par rapport au premier semestre 2018. La croissance des ventes à périmètre comparable a été de 4,4%." Cette performance a été réalisée en dépit d'une base de comparaison forte et d'un environnement commercial peu porteur en France ", a souligné le groupe.Côté analystes, LCM note que l'activité ressort en ligne avec ses attentes, a contrario de la marge Ebitda." Cette publication est donc légèrement décevante sur les marges mais nous sommes confiants pour que le groupe redresse la situation au second semestre qui profitera notamment d'un effet devise favorable sur la marge brute alors que nous ne devrions pas retrouver l'impact négatif de la politique promotionnelle ", a commenté le broker, qui reste à l'Achat et maintient son objectif de cours de 30 euros.Maisons du Monde prévoit en effet une amélioration significative de la marge d'Ebitda du groupe au second semestre 2019.La tendance devrait donc s'inverser. C'est d'ailleurs ce que souligne Oddo BHF, qui reste à l'Achat et abaisse son objectif de cours de 25,5 à 24 euros." Incontestablement, cette publication est décevante mais reste en majorité lié à un effet négatif qui devrait s'inverser au deuxième semestre en sachant que l'impact des promotions devrait également être moins important dans la deuxième partie de l'année ", a commenté le bureau d'analyses.Dans cette optique, Maisons du Monde a d'ailleurs confirmé ses objectifs 2019.Le groupe prévoit ainsi la poursuite d'une croissance des ventes autour de 10%, 35-40 ouvertures brutes de magasins, dont deux tiers hors de France (incluant 5 pour Modani), et environ 10 fermetures de magasins pour repositionnement (principalement en France) et marge d'Ebitda supérieure à 13% des ventes.