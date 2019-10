Maisons du Monde : MDM relève son objectif de croissance 2019 mais Modani pèsera sur la marge d'Ebitda

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Maisons du Monde a révisé mercredi ses perspectives pour 2019, le groupe d'ameublement et de décoration ayant relevé son objectif de croissance mais abaissé sa prévision de marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda).

La croissance des ventes de Maisons du Monde est désormais attendue "autour de 10,5%", contre une prévision précédente d'environ 10%. La marge d'Ebitda est pour sa part anticipée à environ 12,5% des ventes, contre une prévision initiale de marge d'Ebitda "supérieure à 13%", "pour refléter la contribution négative de Modani cette année". Modani est l'enseigne américaine qu'a rachetée le groupe en 2018.

De plus, le groupe prévoit 38 à 42 ouvertures brutes de magasins - contre une fourchette précédente de 35 à 40 - et 13 à 14 fermetures de magasins pour "repositionnement", contre environ 10 prévues initialement.

Cette révision des objectifs reflète "à la fois la forte dynamique des ventes et des ouvertures de magasins, ainsi que les coûts et les investissements plus importants chez Modani", a souligné le groupe dans un communiqué.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 283,7 millions d'euros, en hausse de 9,2% à taux de change courants et en progression de 8,8% à taux de change constants. La croissance des ventes s'est inscrite à 8,2% à périmètre constant sur le trimestre.

Selon un consensus réalisé par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur une croissance organique de 8,8%.

Les ventes en France ont augmenté de 2,7%, à 151,5 millions d'euros, tandis que les ventes à l'international se sont appréciées de 17,7%, à 132,2 millions d'euros.

Les ventes en ligne ont progressé de 19,3% par rapport au troisième trimestre 2018, représentant environ 26% des ventes du groupe.

Au 30 septembre 2019, Maisons du Monde exploitait 348 magasins dans 10 pays différents.

"L'entité opérationnelle Maisons du Monde devrait dégager une rentabilité conforme à nos attentes, supérieure à 13% des ventes en année pleine, malgré un environnement commercial peu porteur en France", a souligné Julie Walbaum, la directrice générale du groupe.

"La rentabilité de Modani sera affectée cette année par l'accélération sans précédent de son développement", a ajouté la responsable, précisant que les "défis liés à la croissance de Modani, qui n'étaient pas totalement anticipés, auront un impact d'environ 7 millions d'euros sur son Ebitda de l'année".

Le lancement de la stratégie 2020-2024 se traduira "par une croissance annuelle à deux chiffres des ventes, une rentabilité robuste et un cash-flow élevé pour les cinq prochaines années", a indiqué Julie Walbaum.

