Maisons du Monde : Objectifs confirmés malgré les "gilets jaunes"

22 janvier (Reuters) - Maisons du Monde a annoncé
mardi dans un communiqué :
* COMPTE TENU DU CONTEXTE MARQUÉ PAR LE MOUVEMENT DES
"GILETS
JAUNES" AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2018 EN FRANCE, MAISONS DU MONDE
PUBLIE CE JOUR À TITRE EXCEPTIONNEL UN POINT SUR SES VENTES ET
SES RÉSULTATS POUR L'ANNÉE 2018, EN AMONT DE LA PUBLICATION
COMPLÈTE.
* SUR LA BASE DE CHIFFRES NON AUDITÉS, MAISONS DU MONDE
CONFIRME
QUE LES VENTES ET LES RÉSULTATS DU GROUPE POUR L'EXERCICE CLOS
LE 31 DÉCEMBRE 2018 SONT EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS AJUSTÉS AU
TROISIÈME TRIMESTRE, QUI ANTICIPAIENT UN ENVIRONNEMENT
COMMERCIAL PEU PORTEUR EN FRANCE.
* AVEC UNE CROISSANCE DES VENTES DE 7,4% À PÉRIMÈTRE
CONSTANT PAR
RAPPORT À 2017, DONT 3% À PÉRIMÈTRE COMPARABLE, ET 10% EN
INCLUANT MODANI, CES CHIFFRES NON AUDITÉS POUR L'ANNÉE 2018
DÉMONTRENT LA SOLIDITÉ DE LA STRATÉGIE OMNICANALE ET
INTERNATIONALE DU GROUPE (...).
* AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2018, MAISONS DU MONDE A ENREGISTRÉ
UNE
CROISSANCE DES VENTES À PÉRIMÈTRE CONSTANT DE 5,6% PAR RAPPORT
AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2017, DONT 2% À PÉRIMÈTRE COMPARABLE, ET
9,3% EN INCLUANT MODANI.
* SUR LA BASE DE SES CHIFFRES PRÉLIMINAIRES, MAISONS DU
MONDE
CONFIRME ÉGALEMENT SON OBJECTIF DE MARGE D'EBITDA SUPÉRIEUR À
13% DES VENTES POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2018.
* MAISONS DU MONDE PUBLIERA SES RÉSULTATS DU QUATRIÈME
TRIMESTRE
ET DE L'ANNÉE 2018 LE 12 MARS.
Le communiqué : https://bit.ly/2S03pC1
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(Benjamin Mallet)