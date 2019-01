Maisons du Monde : Objectifs confirmés malgré les "gilets jaunes"

22 janvier (Reuters) - Maisons du Monde a annoncé mardi dans un communiqué :

* COMPTE TENU DU CONTEXTE MARQUÉ PAR LE MOUVEMENT DES "GILETS JAUNES" AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2018 EN FRANCE, MAISONS DU MONDE PUBLIE CE JOUR À TITRE EXCEPTIONNEL UN POINT SUR SES VENTES ET SES RÉSULTATS POUR L'ANNÉE 2018, EN AMONT DE LA PUBLICATION COMPLÈTE.

* SUR LA BASE DE CHIFFRES NON AUDITÉS, MAISONS DU MONDE CONFIRME QUE LES VENTES ET LES RÉSULTATS DU GROUPE POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 SONT EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS AJUSTÉS AU TROISIÈME TRIMESTRE, QUI ANTICIPAIENT UN ENVIRONNEMENT COMMERCIAL PEU PORTEUR EN FRANCE.

* AVEC UNE CROISSANCE DES VENTES DE 7,4% À PÉRIMÈTRE CONSTANT PAR RAPPORT À 2017, DONT 3% À PÉRIMÈTRE COMPARABLE, ET 10% EN INCLUANT MODANI, CES CHIFFRES NON AUDITÉS POUR L'ANNÉE 2018 DÉMONTRENT LA SOLIDITÉ DE LA STRATÉGIE OMNICANALE ET INTERNATIONALE DU GROUPE (...).

* AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2018, MAISONS DU MONDE A ENREGISTRÉ UNE CROISSANCE DES VENTES À PÉRIMÈTRE CONSTANT DE 5,6% PAR RAPPORT AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2017, DONT 2% À PÉRIMÈTRE COMPARABLE, ET 9,3% EN INCLUANT MODANI.

* SUR LA BASE DE SES CHIFFRES PRÉLIMINAIRES, MAISONS DU MONDE CONFIRME ÉGALEMENT SON OBJECTIF DE MARGE D'EBITDA SUPÉRIEUR À 13% DES VENTES POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2018.

* MAISONS DU MONDE PUBLIERA SES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'ANNÉE 2018 LE 12 MARS. Le communiqué : https://bit.ly/2S03pC1 Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)