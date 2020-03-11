Maisons du Monde : Peter Child et Michel-Alain Proch rejoignent le conseil

11 mars (Reuters) - Maisons du Monde SA a annoncé
mercredi dans un communiqué :
* PETER CHILD ET MICHEL-ALAIN PROCH REJOIGNENT LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE MAISONS DU MONDE
* CES NOMINATIONS VONT DANS LE SENS DES ATTENTES DU FONDS
TELEIOS
CAPITAL PARTNERS, ACTIONNAIRE DE MAISONS DU MONDE, A DÉCLARÉ À
DES JOURNALISTES LA DIRECTRICE GÉNÉRALE JULIE WALBAUM
* LA DG SE DIT PRÊTE À RENCONTRER TELEIOS AVEC LES DEUX
ADMINISTRATEURS DONT LA DÉSIGNATION EST PROPOSÉE DANS LES
PROCHAINS JOURS
(Rédaction de Paris)