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MAISONS DU MONDE

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Maisons du Monde : Peter Child et Michel-Alain Proch rejoignent le conseil

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11/03/2020 | 18:15

11 mars (Reuters) - Maisons du Monde SA a annoncé mercredi dans un communiqué :

* PETER CHILD ET MICHEL-ALAIN PROCH REJOIGNENT LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE MAISONS DU MONDE

* CES NOMINATIONS VONT DANS LE SENS DES ATTENTES DU FONDS TELEIOS CAPITAL PARTNERS, ACTIONNAIRE DE MAISONS DU MONDE, A DÉCLARÉ À DES JOURNALISTES LA DIRECTRICE GÉNÉRALE JULIE WALBAUM

* LA DG SE DIT PRÊTE À RENCONTRER TELEIOS AVEC LES DEUX ADMINISTRATEURS DONT LA DÉSIGNATION EST PROPOSÉE DANS LES PROCHAINS JOURS (Rédaction de Paris)

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EBIT 2020 114 M
Résultat net 2020 66,0 M
Dette 2020 829 M
Rendement 2020 5,59%
PER 2020 6,26x
PER 2021 5,83x
VE / CA2020 0,91x
VE / CA2021 0,81x
Capitalisation 411 M
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Ecart / Objectif Moyen 132%
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Yohann Catherine Director-Store Sales & Network Operations
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Guillaume Apostoly Chief Information Officer
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