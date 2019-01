COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAISONS DU MONDE : POINT SUR L'ACTIVITÉ POUR L'ANNÉE 2018

Ventes et résultats pour l'année 2018 en ligne avec les objectifs, démontrant

la solidité de Maisons du Monde dans des conditions de marché

exceptionnelles au quatrième trimestre en France

Ventes en hausse de 10% par rapport à 2017, dont +7,4% à périmètre constant

Nantes, 22 janvier 2019

Compte tenu du contexte marqué par le mouvement des « gilets jaunes » au quatrième trimestre 2018 en France, Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM, Code ISIN : FR0013153541) publie ce jour à titre exceptionnel un point sur ses ventes et ses résultats pour l'année 2018, en amont de la publication complète.

Sur la base de chiffres non audités, Maisons du Monde confirme que les ventes et les résultats du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 sont en ligne avec les objectifs ajustés au troisième trimestre, qui anticipaient un environnement commercial peu porteur en France.

Avec une croissance des ventes de 7,4% à périmètre constant par rapport à 2017, dont 3% à périmètre comparable, et 10% en incluant Modani, ces chiffres non audités pour l'année 2018 démontrent la solidité de la stratégie omnicanale et internationale du Groupe, avec la poursuite d'une croissance soutenue des ventes en ligne, y compris en France, et une forte dynamique commerciale dans les marchés européens.

Au quatrième trimestre 2018, Maisons du Monde a enregistré une croissance des ventes à périmètre constant de 5,6% par rapport au quatrième trimestre 2017, dont 2% à périmètre comparable, et 9,3% en incluant Modani. Cette performance a été réalisée malgré un environnement commercial plus difficile en France, accentué par le mouvement des « gilets jaunes ».

Sur la base de ses chiffres préliminaires, Maisons du Monde confirme également son objectif de marge d'EBITDA supérieur à 13% des ventes pour l'ensemble de l'année 2018.

Conformément à ses objectifs ajustés, Maisons du Monde a enregistré 22 ouvertures nettes en 2018, dont son premier magasin aux États-Unis sous son enseigne, ainsi que 3 ouvertures nettes de magasins sous l'enseigne Modani.

Maisons du Monde publiera ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2018 le 12 mars 2019.

À propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est un créateur d'univers dans le secteur de l'aménagement de la maison, proposant des collections de meubles et des objets de décoration originaux et accessibles, déclinés en différents styles. Le Groupe développe son activité grâce à une approche omnicanale intégrée et complémentaire, s'appuyant sur son réseau international de magasins, ses sites Internet, et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a développé ses activités à travers l'Europe depuis 2003. En 2017, les ventes du Groupe ont atteint 1 011 millions d'euros et son EBITDA était de 139 millions d'euros. Le Groupe exploitait 313 magasins dans sept pays - France, Italie, Espagne, Belgique, Allemagne, Suisse, et Luxembourg - et a généré 38% de ses ventes hors de France. Le Groupe a par ailleurs réussi l'intégration d'une plateforme de commerce en ligne complète et complémentaire, dont le taux de croissance moyen annuel de ses ventes a atteint 35% de 2010 à 2017. Cette plateforme, disponible dans onze pays (les sept pays d'implantation de ses magasins, ainsi que l'Autriche, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni), a représenté 21% des ventes du Groupe en 2017.

Contacts

Relations Investisseurs Relations Presse Laurent Sfaxi - +33 2 51 71 52 07 Clémentine Prat - +33 2 51 79 54 08 lsfaxi@maisonsdumonde.com cprat@maisonsdumonde.com



