COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAISONS DU MONDE : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2018

Un premier semestre solide dans un environnement difficile

Mise à jour des objectifs de l'année 2018

_________________________________________

Ventes en hausse de 11% à 507 M€ incluant Modani, et de 9,8% à périmètre constant

Croissance des ventes à périmètre comparable de 4,8%, reflétant un environnement commercial moins porteur que prévu au T2 2018

Poursuite de la forte dynamique de croissance des ventes en lignes (+17,8%) et des activités à l'international (+13,6%) à périmètre constant

EBITDA en hausse de 11,1% à 48 M€ ; marge d'EBITDA stable à 9.5%

Résultat net de 8,1 M€ , en augmentation de près de 30% vs. S1 2017

Amélioration du ratio de levier financier à 1,5x vs. 1,8x au S1 2017

Mise à jour des objectifs de l'année 2018 : À périmètre constant, croissance des ventes désormais attendue autour de 8%, reflétant un environnement commercial moins porteur en France et un décalage d'ouvertures de magasins - 19 ouvertures nettes prévues en 2018, 6 ouvertures de magasins ayant été décalées au T1 2019 En incluant Modani, croissance des ventes attendue supérieure à 10% et 22 ouvertures nettes de magasins Marge d'EBITDA supérieure à 13% des ventes, inchangée tant à périmètre constant qu'en incluant Modani



_________________________________________

Nantes, 30 juillet 2018

Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM, Code ISIN : FR0013153541), un leader européen de collections originales et accessibles d'articles de décoration et de mobilier pour la maison, annonce aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2018.

À cette occasion, Julie Walbaum, Directrice Générale de Maisons du Monde, a déclaré :

« Avec des ventes proches d'une croissance à deux chiffres et un EBITDA en hausse de 11%, Maisons du Monde a réalisé une solide performance au premier semestre, malgré un environnement commercial difficile au deuxième trimestre, en particulier dans les magasins en France. Cette performance a reflété la dynamique toujours forte des ventes en ligne et des activités internationales. De plus, l'intégration de Modani se déroule avec succès et ses résultats sont conformes aux attentes.

Tenant compte d'un environnement commercial moins porteur et du décalage à début 2019 de quelques ouvertures de magasins, nous avons mis à jour nos objectifs pour l'année 2018. Dans ce contexte, nous restons concentrés sur nos priorités et nous sommes confiants dans le plan opérationnel que nous avons défini avec le comité exécutif pour le second semestre, confirmant ainsi la solidité du modèle économique de Maisons du Monde et de sa stratégie omnicanale. »

***

Solide performance commerciale au S1 2018 dans des conditions de marché difficiles

Maisons du Monde a réalisé des ventes de 507,0 millions d'euros au premier semestre 2018, en hausse de 11,0% par rapport au premier semestre 2017 en incluant Modani, et de 9,8% à périmètre constant. La croissance des ventes à périmètre comparable a été de 4,8% (à périmètre constant), tenant compte d'un environnement commercial moins porteur que prévu au deuxième trimestre, en particulier dans les magasins en France. Ceci a résulté de facteurs spécifiques tels que les grèves de transport et un effet calendaire plus fort qu'attendu en mai, qui ont impacté le trafic en magasins. Néanmoins, les ventes en ligne, en hausse de 17,8% au premier semestre (+20,5% au T2 2018), et les activités à l'international, en hausse de 13,6%, ont maintenu leur forte dynamique de croissance, soulignant la solidité du modèle économique et de la stratégie omnicanale du Groupe.

Conformément à son objectif stratégique d'améliorer l'expérience client omnicanale, Maisons du Monde a commencé à déployer de nouveaux outils visant à renforcer la bonne exécution du merchandising en magasins, les paiements sans contact et mobiles facilitant le passage en caisse, ainsi que des solutions de livraison centrées sur les besoins des clients.

Au cours du premier semestre 2018, Maisons du Monde a poursuivi la mise en oeuvre de son plan de développement, avec 7 ouvertures nettes de magasins, toutes sur le deuxième trimestre (11 ouvertures brutes, dont 4 à l'international et 4 shop-in-shops, et 4 fermetures pour repositionnement).

Depuis son acquisition en mai dernier, Modani a réalisé des performances conformes aux attentes et des synergies commerciales ont commencé à être mises en oeuvre. Trois nouveaux showrooms ont été ouverts en juillet 2018, portant le total à 13.

Maintien d'un solide niveau de rentabilité

La marge brute a atteint à 65,0% au premier semestre 2018, contre 65,3% au premier semestre 2017, reflétant une augmentation de la part des ventes de meubles dans le mix produit de Maisons du Monde, comme prévue, et l'intégration de Modani sur la période mai-juin.

L'EBITDA s'est élevé à 48,0 millions d'euros au premier semestre 2018, en hausse de 11,1% par rapport au premier semestre 2017, soit une marge d'EBITDA stable de 9,5%. Cette performance a résulté d'une solide croissance des ventes sur la période, d'un levier opérationnel positif et d'une gestion efficace des coûts, ayant permis à Maisons du Monde d'augmenter ses dépenses publicitaires et de poursuivre ses investissements dans des initiatives de croissance.

Le résultat net a atteint 8,1 millions d'euros au premier semestre 2018, par rapport à 6,2 millions d'euros au premier semestre 2017, soit une progression de près de 30%.

Poursuite du désendettement

Le Groupe a poursuivi son désendettement au premier semestre 2018, malgré l'acquisition de Modani. Au 30 juin 2018, l'endettement net s'élevait à 213,1 millions d'euros, par rapport à 230,2 millions d'euros au 30 juin 2018. En conséquence, le ratio de levier financier s'est amélioré à 1,5x, contre 1,8x au 30 juin 2017. Excluant l'impact de Modani, le ratio de levier financier de Maisons du Monde aurait atteint 1,2x au 30 juin 2018, en amélioration de 0,6x par rapport au 30 juin 2017.

***

Priorités commerciales pour le second semestre 2018

Au second semestre 2018, Maisons du Monde continuera à renforcer son modèle économique omnicanal et international, en se concentrant sur ses 4 priorités stratégiques :

Proposer une offre attractive pour les clients, avec le lancement du premier catalogue Luminaires, de la collection de décoration automne-hiver et de la première collection capsule en partenariat avec Chantal Thomass ;

Poursuivre les investissements dans le développement du réseau, avec notamment l'ouverture de deux magasins flagships à Madrid et Berlin ;

Améliorer l'approche client omnicanale, en déployant un service de conseil Déco en magasins et digital, incluant une application 3D permettant aux clients de visualiser leurs meubles chez eux ;

Accélérer la stratégie CRM du Groupe, en facilitant la localisation des magasins et en personnalisant les communications clients.

Mise à jour des objectifs de l'année 2018

Compte tenu d'un environnement commercial moins porteur que prévu au deuxième trimestre 2018, d'une position plus prudente quant au contexte commercial en France au second semestre 2018 et d'un décalage d'ouvertures de magasins, Maisons du Monde met à jour ses objectifs pour 2018 comme suit :

À périmètre constant, la croissance des ventes est désormais attendue autour de 8% et les ouvertures nettes de magasins à 19 (contre une croissance des ventes autour de 10% et 25-30 ouvertures nettes de magasins précédemment) ; 6 ouvertures de magasins initialement prévues en 2018 auront lieu au T1 2019 ;

En incluant Modani, la croissance des ventes est attendue supérieure à 10% et les ouvertures nettes de magasins à 22 ;

Marge d'EBITDA supérieure à 13% des ventes, inchangée tant à périmètre constant qu'en incluant Modani.

***

ANNEXES

Résumé des ventes du T2 2018 de Maisons du Monde

Trimestre clos le 30 juin En millions d'euros 2017 2018 % variation Ventes 227,8 246,1 +8,0% % variation à périmètre comparable +6,2% +4,2% - Ventes par zone géographique France 138,0 144,6 +4,8% International 89,8 101,4 +12,9% Total 227,8 246,1 +8,0% France (%) 60,6% 58,8% - International (%) 39,4% 41,2% - Total (%) 100,0% 100,0% - Ventes par canal de distribution Réseau de magasins 177,3 185,2 +4,5% Ventes en Ligne 50,5 60,8 +20,5% Total 227,8 246,1 +8,0% Réseau de magasins (%) 77,8% 75,3% - Ventes en ligne (%) 22,2% 24,7% - Total (%) 100,0% 100,0% - Ventes par catégorie de produits Décoration 116,9 122,7 +5,0% Meubles 110,9 123,4 +11,3% Total 227,8 246,1 +8,0% Décoration (%) 51,3% 49,9% - Meubles (%) 48,7% 50,1% - Total (%) 100,0% 100,0% -

Résumé des ventes du S1 2018 de Maisons du Monde

Semestre clos le 30 juin En millions d'euros 2017 2018 % variation Ventes 456,6 501,2 +9,8% % variation à périmètre comparable +9,0% +4,8% - Ventes par zone géographique France 279,0 299,4 +7,3% International 177,6 201,8 +13,6% Total 456,6 501,2 +9,8% France (%) 61,1% 59,7% - International (%) 38,9% 40,3% - Total (%) 100,0% 100,0% - Ventes par canal de distribution Réseau de magasins 354,6 381,0 +7,5% Ventes en Ligne 102,0 120,2 +17,8% Total 456,6 501,2 +9,8% Réseau de magasins (%) 77,7% 76,0% - Ventes en ligne (%) 22,3% 24,0% - Total (%) 100,0% 100,0% - Ventes par catégorie de produits Décoration 242,9 264,3 +8,8% Meubles 213,7 236,8 +10,9% Total 456,6 501,2 +9,8% Décoration (%) 53,2% 52,7% - Meubles (%) 46,8% 47,3% - Total (%) 100,0% 100,0% -

Principaux indicateurs financiers du T2 2018

Trimestre clos le 30 juin En millions d'euros 2017 2018 % variation Ventes 227,8 251,9 +10,6% Dont : Maisons du Monde 227,8 246,1 +8,0% % variation à périmètre comparable +6,2% +4,2% - Modani - 5,8 n/a

Principaux indicateurs financiers du S1 2018

Semestre clos le 30 juin En millions d'euros 2017 2018 % variation Ventes 456,6 507,0 +11,0% Dont : Maisons du Monde 456,6 501,2 +9,8% % variation à périmètre comparable +9,0% +4,8% - Modani - 5,8 n/a Marge brute 298,2 329,7 +10,6% En % des ventes 65,3% 65,0% (30)pbs EBITDA 43,2 48,0 +11,1% En % des ventes 9,5% 9,5% - EBIT 28,0 30,6 +9,5% En % des ventes 6,1% 6,0% (10)pbs Résultat net 6,2 8,1 +29,7% Flux de trésorerie disponible 0,5 (25,7) n/a Endettement net 230,2 213,1 (7,4)% Ratio de levier financier (x) 1,8x 1,5x (0,3)x

Réconciliation de l'EBITDA

Semestre clos le 30 juin En millions d'euros 2017 2018 Résultat opérationnel courant 16,6 21,2 Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations 15,2 17,4 Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés 2,4 0,8 Dépenses liées aux catalogues 6,7 6,9 Taxes (IFRIC 21)6 0,7 0,8 EBITDA avant frais de pré-ouverture 41,7 47,1 Frais de pré-ouverture 1,5 0,9 EBITDA 43,2 48,0

Réconciliation de l'EBIT

Semestre clos le 30 juin En millions d'euros 2017 2018 EBITDA 43,2 48,0 Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations (15,2) (17,4) EBIT 28,0 30,6

Réconciliation du flux de trésorerie disponible

Semestre clos le 30 juin En millions d'euros 2017 2018 EBITDA 43,2 48,0 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (3,4) (44,2) Impôt sur le résultat payé (3,6) (3,2) Frais de pré-ouverture (1,5) (0,9) Dépenses liées aux catalogues 6 (6,7) (6,9) Taxes (IFRIC 21)6 (0,7) (0,8) Variation des autres éléments liés aux activités opérationnelles 0,4 (0,7) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles(a) 27,7 (8,7) Dépenses d'investissement (24,0) (15,9) Acquisition de filiales (nettes de la trésorerie acquise) - (36,3) Produits de cessions et dettes sur immobilisations (3,2) (1,1) Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement(b) (27,2) (53,3) Flux de trésorerie disponible (a)+(b) 0,5 (62,0) Flux de trésorerie disponible avant acquisition de filiales (nettes de la trésorerie acquise) 0,5 (25,7)

Compte de résultat consolidé

Semestre clos le 30 juin En millions d'euros 2017 2018 Ventes 456,6 501,2 Autres produits de l'activité 13,1 14,9 Chiffre d'affaires 469,7 522,0 Coût des ventes (158,4) (177,3) Charges de personnel (91,0) (102,4) Charges externes (183,1) (200,8) Dotations aux amortissements, provisions, et dépréciations (15,2) (17,4) Juste valeur des instruments financiers dérivés (2,4) (0,8) Autres produits et charges d'exploitation (2,9) (2,1) Résultat opérationnel courant 16,6 21,2 Autres produits et charges opérationnels (0,9) (2,7) Résultat opérationnel 15,8 18,5 Coût de l'endettement net (3,9) (3,1) Produits financiers 0,9 0,9 Charges financières (1,2) (2,3) Résultat financier (4,2) (4,5) Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - - Résultat avant impôt 11,6 14,0 Impôt sur le résultat (5,4) (5,9) Résultat net 6,2 8,1 Attribuable aux : Actionnaires de la société mère 6,2 8,0 Participations ne donnant pas le contrôle - 0,1

Bilan consolidé

Au En millions d'euros 31-déc-2017 30-juin-2018 ACTIF Goodwill 321,2 367,6 Autres immobilisations incorporelles 250,5 267,3 Immobilisations corporelles 146,7 146,6 Participations dans les sociétés mises en équivalence - - Autres actifs financiers non courants 17,0 15,7 Impôts différés actifs 2,7 3,7 Instruments financiers dérivés - 1,7 Autres actifs non courants 7,6 7,1 ACTIFS NON COURANTS 745,7 809,6 Stocks 159,7 197,6 Créances clients et autres créances 80,5 67,2 Autres actifs financiers courants 0,0 0,0 Actifs d'impôt exigible 12,0 11,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 100,1 39,1 ACTIFS COURANTS 352,4 315,6 TOTAL ACTIF 1 098,1 1 125,2 PASSIF TOTAL CAPITAUX PROPRES 525,0 530,4 Emprunts 51,5 51,7 Emprunt obligataire convertible 173,6 176,0 Impôts différés passifs 37,1 50,5 Avantages postérieurs à l'emploi 7,7 8,4 Provisions 13,7 14,2 Instruments financiers dérivés 19,2 - Autres passifs non courants 12,0 38,9 Passifs non courants 314,8 339,7 Emprunts courants 0,5 24,6 Dettes fournisseurs et autres dettes 238,1 214,4 Provisions 0,2 0,1 Passifs d'impôt exigible 0,6 1,3 Instruments financiers dérivés 18,8 14,8 Passifs courants 258,3 255,1 TOTAL PASSIF 573,0 594,8 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 1 098,1 1 125,2

Tableau des flux de trésorerie consolidé

Semestre clos le 30 juin En millions d'euros 2017 2018 Résultat avant impôt 11,6 14,0 Ajustements relatifs aux : Dotations aux amortissements, provisions, et dépréciations 15,7 18,8 Plus ou moins-values de cessions 0,6 0,7 Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés 2,4 0,8 Paiements fondés sur des actions 0,7 1,3 Coût de l'endettement financier net 3,9 3,1 Variation du besoin en fonds de roulement liée à l'activité : Augmentation / Diminution des stocks 11,4 (28,5) Augmentation / Diminution des créances clients et autres créances (3,0) 15,4 Augmentation / Diminution des dettes fournisseurs et autres dettes (11,8) (31,1) Impôts versés (3,6) (3,2) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles(a) 27,7 (8,7) Acquisitions d'actifs non courants : Immobilisations corporelles (20,5) (14,8) Immobilisations incorporelles (3,5) (3,2) Acquisition de filiales (nettes de la trésorerie acquise) - (36,3) Autres actifs non courants 1,8 2,1 Variation des dettes sur immobilisations (5,2) (1,1) Produits des cessions d'actifs non courants 0,2 0,0 Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement(b) (27,2) (53,3) Produits de la souscription d'emprunts - 20,1 Remboursement d'emprunts (10,7) (0,8) Acquisitions (nettes) d'actions propres (0,3) (1,1) Dividendes versés - (19,9) Intérêts payés (3,9) (0,7) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement(c) (14,9) (2,4) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie(a)+(b)+(c) (14,4) (64,4) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 59,7 100,1 Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (14,4) (64,4) Gains / pertes de change (0,0) 0,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 45,3 36,0

Évolution du réseau de magasins Maisons du Monde

Période close le En unités 31-déc-17 31-mar-18 30-juin-18 30-juin-18 France 212 213 216 216 Italie 42 42 42 42 Belgique 22 21 21 21 Espagne 20 20 20 20 Luxembourg 2 2 3 3 Allemagne 9 9 9 9 Suisse 6 6 6 6 Royaume-Uni - - 3 3 Nombre de magasins 313 313 320 320 Ouvertures nettes - - +7 +7

***

Principaux indicateurs opérationnels

Le management de Maisons du Monde utilise, outre les paramètres financiers disponibles dans le cadre des normes IFRS, plusieurs indicateurs clés afin d'évaluer, de monitorer et de gérer son activité. Les informations opérationnelles et statistiques concernant l'activité du Groupe présentées dans ce communiqué ne relèvent pas des règles IFRS, ne font pas l'objet d'un audit et sont issues de systèmes de reporting internes. Bien que ces indicateurs ne constituent pas des instruments d'analyse des résultats financiers au regard des règles IFRS, le Groupe estime toutefois qu'ils apportent un éclairage utile sur le fonctionnement et la performance de son activité. Ces indicateurs peuvent ne pas être comparables avec des indicateurs similaires utilisés par d'autres entreprises concurrentes ou tierces.

Ventes : Les ventes correspondent aux revenus générés par la vente d'articles de décoration et de mobilier, réalisées en magasins, sur les sites Internet et via les activités BtoB du Groupe. Elles excluent principalement (i) la participation des clients aux frais de livraison, (ii) le chiffre d'affaires relatif aux prestations de services logistiques fournies à des tiers et (iii) les revenus de franchise. Le Groupe utilise le concept de « ventes », plutôt que celui de « chiffre d'affaires », pour le calcul de sa croissance à périmètre comparable, de sa marge brute, et de ses marges d'EBITDA et d'EBIT.

Croissance des ventes à périmètre comparable : La croissance des ventes à périmètre comparable correspond au pourcentage d'évolution des ventes réalisées en magasins, sur les sites Internet et via les activités BtoB du Groupe entre un exercice (n) et l'exercice précédent comparable (n-1), à l'exclusion des magasins ouverts ou fermés au cours des deux périodes comparées. Les ventes attribuables aux magasins qui ont fermé temporairement pour travaux pendant l'une ou l'autre des périodes comparées sont incluses.

Marge brute : La marge brute est définie comme les ventes diminuées du coût des biens vendus. Elle s'exprime également sous forme de pourcentage des ventes.

EBITDA : L'EBITDA est défini comme étant le résultat opérationnel courant, après exclusion (i) des dotations aux amortissements, provisions, et dépréciations, (ii) de la variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés, et (iii) des charges encourues avant l'ouverture des nouveaux magasins. L'EBITDA semestriel est défini de la même façon que l'EBITDA annuel, si ce n'est qu'il exclut également, pro rata temporis sur la période, (i) les dépenses annuelles liées aux catalogues et (ii) l'impact en année pleine d'IFRIC 21 sur la comptabilisation de certaines taxes, qui ont été intégralement enregistrés au premier semestre.

EBIT : L'EBIT est défini comme l'EBITDA après prise en compte des dotations aux amortissements, provisions, et dépréciations.

Endettement net : L'endettement net correspond au total de l'emprunt obligataire convertible ("OCEANE"), de la ligne de crédit à long terme, des facilités de crédit renouvelables, des dettes de location-financement, des dépôts et des découverts bancaires, moins la trésorerie et équivalents de trésorerie

Levier financier : Le levier financier est calculé en divisant l'endettement net par l'EBITDA des douze derniers mois (incluant Modani sur une base pro forma pour la période, hors dettes relatives à l'earn-out et à l'option de vente).

***

Calendrier financier 2018

7 novembre 2018 Ventes du T3 2018 (communiqué de presse après bourse)

***

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces énoncés ou prévisions se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date de leur publication, et ne donneront lieu à aucune mise à jour ou révision. Pour obtenir plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Maisons du Monde auprès de l'Autorité des marchés financiers.

***

À propos Maisons du Monde

Maisons du Monde est un créateur d'univers dans le secteur de l'aménagement de la maison, proposant des collections de meubles et des objets de décoration originaux et accessibles, déclinés en différents styles. Le Groupe développe son activité grâce à une approche omnicanale intégrée et complémentaire, s'appuyant sur son réseau international de magasins, ses sites Internet, et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a développé ses activités à travers l'Europe depuis 2003. En 2017, les ventes du Groupe ont atteint 1 011 millions d'euros et son EBITDA était de 139 millions d'euros. Le Groupe exploitait 313 magasins dans sept pays - France, Italie, Espagne, Belgique, Allemagne, Suisse, et Luxembourg - et a généré 38% de ses ventes hors de France. Le Groupe a par ailleurs réussi l'intégration d'une plateforme de commerce en ligne complète et complémentaire, dont le taux de croissance moyen annuel de ses ventes a atteint 35% de 2010 à 2017. Cette plateforme, disponible dans onze pays (les sept pays d'implantation de ses magasins, ainsi que l'Autriche, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni), a représenté 21% des ventes du Groupe en 2017.

www.corporate.maisonsdumonde.com

***

Contacts

Relations Investisseurs Relations Presse Laurent Sfaxi - +33 2 51 71 52 07 Clémentine Prat - +33 2 51 79 54 08 lsfaxi@maisonsdumonde.com cprat@maisonsdumonde.com



Les procédures d'audit sont en cours de finalisation. Excluant Modani. Excluant Modani. Avant acquisition de filiales (nettes de la trésorerie acquise). Endettement net divisé par l'EBITDA des douze derniers mois (incluant Modani sur une base pro forma pour la période, hors dettes relatives à l'earn-out et à l'option de vente). Pro rata temporis sur la période. Excluant Modani. Calendrier indicatif.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: MAISONS DU MONDE via Globenewswire