Maisons du Monde : Teleios CP se renforce au capital

28/05/2020 | 13:59

Teleios Capital Partners, agissant pour le compte d'un fonds, a déclaré avoir dépassé, le 21 mai, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de Maisons du Monde et détenir 20,19% du capital et des droits de vote, suite à une acquisition d'actions sur le marché.



Teleios Global Opportunities Master Fund Ltd envisage d'acquérir, pour le compte de ses investisseurs, des actions supplémentaires en fonction du cours des actions Maisons du Monde, mais pas de prendre le contrôle de la société.



