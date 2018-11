Maisons du Monde : Ventes du 3ème trimestre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAISONS DU MONDE : VENTES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2018

Solide progression des ventes au T3 et croissance positive à périmètre comparable dans un environnement commercial peu porteur, comme anticipé

Mise à jour des objectifs pour l'année 2018

• Ventes en hausse de 8,6% à 260 M€ au T3 2018 incluant Modani, et de 5,0% à périmètre constant ; hausse des ventes de 10,2% sur 9M 2018, dont +8,1% à périmètre constant

• Croissance des ventes à périmètre comparable de 1,1% au T3 2018 (hors Modani), et de 3,6% sur 9M 2018, reflétant un effet de base défavorable et un environnement commercial peu porteur, comme anticipé

• Poursuite de la forte dynamique de croissance des ventes en ligne (+17,6%) et à l'international (+11,5%) au T3 2018, représentant respectivement 24% et 41% des ventes à fin septembre 2018

• 5 ouvertures nettes de magasins enregistrées au T3 2018, et 12 sur 9M 2018 (dont 8 à l'international)

• Mise à jour des objectifs pour l'année 2018 : o À périmètre constant, croissance des ventes désormais attendue entre 7 et 8% o En incluant Modani, croissance des ventes désormais attendue entre 9 et 10% o Ouvertures nettes de magasins : ✓ À périmètre constant : 22 ouvertures nettes ✓ En incluant Modani : 25 ouvertures nettes o Objectif d'EBITDA inchangé en valeur absolue, tant à périmètre constant qu'en incluant Modani



Julie Walbaum, Directrice Générale, Arnaud Louet, Directeur Financier, tiendront une conférence téléphonique à destination des analystes et investisseurs mercredi 7 novembre 2018 à 18h30 (heure de Paris, GMT+1)

Nantes, 7 novembre 2018

Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM, Code ISIN : FR0013153541), un leader européen de collections originales et accessibles d'articles de décoration et de mobilier pour la maison, annonce aujourd'hui ses ventes du troisième trimestre 2018.

À cette occasion, Julie Walbaum, Directrice Générale de Maisons du Monde, a déclaré :

« La performance réalisée par Maisons du Monde au troisième trimestre démontre la solidité du modèle économique et de la stratégie omnicanale du Groupe. La poursuite de la forte dynamique de croissance des ventes en ligne et des activités à l'international, en hausse à deux chiffres, a permis de compenser un environnement commercial peu porteur en France, comme anticipé, et un effet de base défavorable. Grâce à son intégration réussie, Modani a également contribué à la croissance globale des ventes au troisième trimestre.

Nous anticipons au quatrième trimestre des tendances dans la continuité de celles enregistrées au T3, avec une forte dynamique des ventes en ligne et à l'international, mais un environnement toujours peu porteur dans les magasins en France. Dans cette optique, nous avons légèrement revu nos objectifs de croissance des ventes pour l'année 2018. Malgré des perspectives de croissance plus prudentes, nous maintenons notre précédent objectif d'EBITDA en valeur absolue, tant à périmètre constant qu'en incluant Modani.

Nous avons également mis à jour notre prévision d'ouvertures nettes de magasins et prévoyons désormais d'ouvrir 22 magasins Maisons du Monde. Cet objectif inclut un premier test du concept Maisons du Monde aux États-Unis avec l'ouverture d'un magasin à Miami avant la fin de l'année.

Au cours de cette période clé du quatrième trimestre, les équipes de Maisons du Monde sont pleinement concentrées sur la mise en œuvre de la stratégie omnicanale et des initiatives commerciales du Groupe, tout en poursuivant son plan de développement tant en France qu'à l'international. »

Performance du T3 2018 reflétant un environnement commercial peu porteur, comme anticipé

Au troisième trimestre 2018, Maisons du Monde a réalisé des ventes de 260 millions d'euros, en hausse de 8,6% par rapport au troisième trimestre 2017 incluant Modani, et de 5,0% à périmètre constant. La croissance des ventes à périmètre comparable a été de 1,1% (hors Modani), tenant compte d'une base de comparaison élevée (croissance des ventes à périmètre comparable de 10,3% au T3 2017) et d'un effet calendaire négatif. Cette performance a également reflété un environnement commercial peu porteur dans les magasins en France.

Le trimestre a été marqué par la poursuite d'une forte dynamique de croissance des ventes en ligne, en hausse de 17,6% comparé au troisième trimestre 2017 (24% des ventes), et des ventes à l'international, en hausse de 11,5% par rapport à la même période (41% des ventes), confirmant la solidité du modèle économique et de la stratégie omnicanale du Groupe.

Maisons du Monde a également continué à proposer une offre attractive à ses clients. Outre la collection de décoration automne-hiver, les principales réalisations ont inclus le lancement du premier catalogue Luminaires, d'une collection capsule en partenariat avec Chantal Thomass, et d'une collection pour animaux domestiques. De plus, le Groupe a déployé avec succès son service de conseil Déco en magasins et digital, dont une application 3D permettant aux clients de visualiser les meubles chez eux.

Par ailleurs, Maisons du Monde a poursuivi la mise en œuvre de son plan de développement, réalisant 5 ouvertures nettes de magasins sur le trimestre (avec 7 ouvertures brutes, dont 5 à l'international, et 2 fermetures pour repositionnement en France). L'ouverture d'un magasin flagship dans le centre-ville de Madrid (Espagne) a renforcé la stratégie d'expansion du réseau de magasins du Groupe. Par ailleurs, un nouveau magasin en franchise a été ouvert en août 2018 à Dubaï, portant le total à 7 dans le monde.

Enfin, depuis son acquisition en mai dernier, Modani a réalisé des performances conformes aux attentes et les synergies commerciales ont continué à être mises en œuvre. Trois nouveaux showrooms ont de plus également été ouverts en juillet 2018, portant le total à 13 aux États-Unis.

Poursuite de la forte dynamique des ventes en ligne et à l'international sur 9M 2018

Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, Maisons du Monde a réalisé des ventes de 767 millions d'euros, en hausse de 10,2% par rapport aux neuf premiers mois de l'année 2017 en incluant Modani, et de 8,1% à périmètre constant. La croissance des ventes à périmètre comparable s'est établie à 3,6% (hors Modani), reflétant une base de comparaison élevée (hausse des ventes à périmètre comparable de 9,4% sur 9M 2017), ainsi qu'un environnement commercial peu porteur en France, en particulier au troisième trimestre. La dynamique de croissance est restée forte tant pour les ventes en ligne, en hausse de 17,7% comparé aux neuf premiers mois de l'année 2017, que pour les ventes à l'international, en hausse de 12,9% par rapport à la même période. Les ventes en ligne représentent désormais 24% des ventes, et celles à l'international 41%, démontrant le succès de la stratégie omnicanale et internationale du Groupe.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, Maisons du Monde a enregistré 12 ouvertures nettes de magasins, avec 18 ouvertures brutes (dont 9 à l'international et 5 shop-in-shops) et 6 fermetures pour repositionnement (dont 5 en France). Au 30 septembre 2018, le Groupe exploitait 325 magasins dans 8 pays en Europe.

Mise à jour des objectifs pour l'année 2018

Sur la base de sa performance au troisième trimestre et sur les neuf premiers mois de 2018, et de ses attentes pour le quatrième trimestre, Maisons du Monde met à jour ses objectifs pour l'année 2018 :

• À périmètre constant, croissance des ventes désormais attendue entre 7 et 8% ;

• En incluant Modani, croissance des ventes désormais attendue entre 9 et 10% ;

• Ouvertures nettes de magasins : o À périmètre constant : 22 ouvertures nettes ; o En incluant Modani : 25 ouvertures nettes ;

• Objectif d'EBITDA inchangé en valeur absolue, tant à périmètre constant qu'en incluant Modani.

