Maisons du Monde : Ventes du 3ème trimestre 2019

Incluant Modani et Rhinov et avant impact IFRS 16.

Poursuite de la forte dynamique de croissance des ventes en ligne (+19,3%) et à l'international (+17,7%), représentant respectivement environ 26% et environ 47% des ventes

Au troisième trimestre 2019, Maisons du Monde a enregistré des ventes de 283,7 millions d'euros, en hausse de 9,2% comparé au troisième trimestre 2018 incluant Modani, et de 8,2% à périmètre constant. La croissance des ventes en comparable a été de 3,0% à périmètre constant. Le troisième trimestre a été marqué par la poursuite de la forte dynamique des ventes en ligne et à l'international, confirmant la solidité du modèle économique et de la stratégie omnicanale du Groupe. Les ventes en ligne sont en hausse de 19,3% par rapport au T3 2018 représentant environ 26% des ventes du Groupe. Les ventes

Les équipes de Maisons du Monde sont pleinement concentrées sur la réussite du quatrième trimestre et sur le lancement de notre stratégie 2020-2024, qui se traduira par une croissance annuelle à deux chiffres des ventes, une rentabilité robuste et un cash-flow élevé pour les cinq prochaines années".

"Maisons du Monde a réalisé un nouveau trimestre de croissance solide, avec une progression à deux chiffres de ses ventes en ligne et à l'international, démontrant la solidité du modèle économique et de la stratégie omnicanale du Groupe.

Maisons du Monde(Euronext Paris : MDM, Code ISIN : FR0013153541), un leader européen de collections originales et accessibles d'articles de décoration et de mobilier pour la maison, annonce aujourd'hui ses ventes du troisième trimestre 2019.

Automne-Hiver, lancée fin juillet, proposait des thèmes plus distinctifs, chacun composé d'une offre plus resserrée et plus percutante. Nous avons également amorcé la localisation de notre merchandising en magasin, en commençant à adapter la présentation de notre offre de meubles à la demande locale. Afin d'améliorer notre expérience omnicanale, nous avons initié le déploiement des retours en magasin d'articles de décorations commandés en ligne dans six pays. En ligne avec son ambition d'être la première destination B2B de l'ameublement et de la décoration en Europe, Maisons du Monde a ouvert en septembre son premier showroom B2B dans le magasin Grands Boulevards à Paris. Nous tirons également les fruits de nos efforts en matière d'image de marque, puisque notre baromètre annuel montre que la notoriété de la marque Maisons du Monde s'est améliorée dans tous nos pays, avec une hausse de neuf points en Italie et de cinq points en France et en Espagne.

Par ailleurs, Maisons du Monde a poursuivi la mise en œuvre du plan de développement de son réseau, avec 5 ouvertures nettes de magasins sur le trimestre (7 ouvertures brutes, dont 2 à l'international, et 2 fermetures pour repositionnement en France).

Poursuite de la forte dynamique des ventes en ligne et à l'international sur 9M 2019

Sur les neuf premiers mois de l'année 2019, Maisons du Monde a réalisé des ventes de 847,7 millions d'euros, en hausse de 10,5% par rapport aux neuf premiers mois de l'année 2018 en incluant Modani, et de 8,4% à périmètre constant. La croissance des ventes à périmètre comparable s'est établie à 3,9%

périmètre constant. La dynamique de croissance est restée forte tant pour les ventes en ligne, en hausse de 21,9% par rapport aux neuf premiers mois de l'année 2018, que pour les activités à l'international, en hausse de 21,5% par rapport à la même période. Les ventes en ligne et les activités

l'international ont représenté respectivement 26% et 46% des ventes totales du Groupe sur les neuf premiers mois.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2019, Maisons du Monde a enregistré 12 ouvertures nettes de magasins, avec 20 ouvertures brutes (dont 9 à l'international) et 8 fermetures pour repositionnement (dont 5 en France). Au 30 septembre 2019, le Groupe exploitait 348 magasins dans 10 pays différents.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2019, Modani a enregistré 3 ouvertures nettes de magasins, dont 4 ouvertures brutes et 1 fermeture à San Francisco en raison de l'impact sur le trafic de travaux publics de longue durée dans la zone proche du showroom. Au 30 septembre 2019, Modani exploitait 16 magasins aux Etats-Unis.

Développement rapide de Modani, impact à court terme sur la rentabilité

Le bond en avant réalisé par Modani (avec 8 ouvertures brutes depuis son acquisition il y a 18 mois, contre 11 au total entre 2007 et mi-2018) a eu un impact très positif sur la croissance des ventes, avec une hausse de 31,2% à taux de change constants au troisième trimestre et de 23,1% à taux de change constants et sur une base pro forma sur les neuf premiers mois de l'année 2019.

Toutefois, les ouvertures ont été plus tardives que prévu. De plus, le rythme de développement rapide de Modani a entraîné des coûts logistiques plus élevés, ainsi que des investissements marketing et dans les fonctions support plus importants que prévu. La rentabilité a également été impactée dans une moindre mesure par l'effet sur la marge brute de la hausse des droits de douane aux États-Unis. En conséquence, la rentabilité de Modani devrait être inférieure aux prévisions d'environ 7 millions d'euros.

Nous prévoyons que la rentabilité de Modani s'améliorera en 2020 grâce à la bonne performance commerciale des magasins nouvellement ouverts et à la normalisation de la base de coûts. Nous restons pleinement confiants dans la force du modèle économique de Modani et dans ses perspectives de croissance à moyen-terme.

