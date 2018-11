Maisons du Monde : Ventes du troisième trimestre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ventes en hausse de 8,6% à 260 M€ au T3 2018 incluant Modani, et de 5,0% à périmètre constant ; hausse des ventes de 10,2% sur 9M 2018, dont +8,1% à périmètre constant

Croissance des ventes à périmètre comparable de 1,1% au T3 2018 (hors Modani), et de 3,6% sur 9M 2018, reflétant un effet de base défavorable et un environnement commercial peu porteur, comme anticipé

Poursuite de la forte dynamique de croissance des ventes en ligne (+17,6%) et à l'international (+11,5%) au T3 2018, représentant respectivement 24% et 41% des ventes à fin septembre 2018

5 ouvertures nettes de magasins enregistrées au T3 2018, et 12 sur 9M 2018 (dont 8 à l'international)

Mise à jour des objectifs pour l'année 2018 : À périmètre constant, croissance des ventes désormais attendue entre 7 et 8% En incluant Modani, croissance des ventes désormais attendue entre 9 et 10% Ouvertures nettes de magasins : À périmètre constant : 22 ouvertures nettes En incluant Modani : 25 ouvertures nettes Objectif d'EBITDA inchangé en valeur absolue, tant à périmètre constant qu'en incluant Modani



Julie Walbaum, Directrice Générale, Arnaud Louet, Directeur Financier, tiendront une conférence téléphonique à destination des analystes et investisseurs mercredi 7 novembre 2018 à 18h30 (heure de Paris, GMT+1)

_________________________________________

Nantes, 7 novembre 2018

Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM, Code ISIN : FR0013153541), un leader européen de collections originales et accessibles d'articles de décoration et de mobilier pour la maison, annonce aujourd'hui ses ventes du troisième trimestre 2018.

À cette occasion, Julie Walbaum, Directrice Générale de Maisons du Monde, a déclaré :

« La performance réalisée par Maisons du Monde au troisième trimestre démontre la solidité du modèle économique et de la stratégie omnicanale du Groupe. La poursuite de la forte dynamique de croissance des ventes en ligne et des activités à l'international, en hausse à deux chiffres, a permis de compenser un environnement commercial peu porteur en France, comme anticipé, et un effet de base défavorable. Grâce à son intégration réussie, Modani a également contribué à la croissance globale des ventes au troisième trimestre.

Nous anticipons au quatrième trimestre des tendances dans la continuité de celles enregistrées au T3, avec une forte dynamique des ventes en ligne et à l'international, mais un environnement toujours peu porteur dans les magasins en France. Dans cette optique, nous avons légèrement revu nos objectifs de croissance des ventes pour l'année 2018. Malgré des perspectives de croissance plus prudentes, nous maintenons notre précédent objectif d'EBITDA en valeur absolue, tant à périmètre constant qu'en incluant Modani.

Nous avons également mis à jour notre prévision d'ouvertures nettes de magasins et prévoyons désormais d'ouvrir 22 magasins Maisons du Monde. Cet objectif inclut un premier test du concept Maisons du Monde aux États-Unis avec l'ouverture d'un magasin à Miami avant la fin de l'année.

Au cours de cette période clé du quatrième trimestre, les équipes de Maisons du Monde sont pleinement concentrées sur la mise en oeuvre de la stratégie omnicanale et des initiatives commerciales du Groupe, tout en poursuivant son plan de développement tant en France qu'à l'international. »

***

Performance du T3 2018 reflétant un environnement commercial peu porteur, comme anticipé

Au troisième trimestre 2018, Maisons du Monde a réalisé des ventes de 260 millions d'euros, en hausse de 8,6% par rapport au troisième trimestre 2017 incluant Modani, et de 5,0% à périmètre constant. La croissance des ventes à périmètre comparable a été de 1,1% (hors Modani), tenant compte d'une base de comparaison élevée (croissance des ventes à périmètre comparable de 10,3% au T3 2017) et d'un effet calendaire négatif. Cette performance a également reflété un environnement commercial peu porteur dans les magasins en France.

Le trimestre a été marqué par la poursuite d'une forte dynamique de croissance des ventes en ligne, en hausse de 17,6% comparé au troisième trimestre 2017 (24% des ventes), et des ventes à l'international, en hausse de 11,5% par rapport à la même période (41% des ventes), confirmant la solidité du modèle économique et de la stratégie omnicanale du Groupe.

Maisons du Monde a également continué à proposer une offre attractive à ses clients. Outre la collection de décoration automne-hiver, les principales réalisations ont inclus le lancement du premier catalogue Luminaires, d'une collection capsule en partenariat avec Chantal Thomass, et d'une collection pour animaux domestiques. De plus, le Groupe a déployé avec succès son service de conseil Déco en magasins et digital, dont une application 3D permettant aux clients de visualiser les meubles chez eux.

Par ailleurs, Maisons du Monde a poursuivi la mise en oeuvre de son plan de développement, réalisant 5 ouvertures nettes de magasins sur le trimestre (avec 7 ouvertures brutes, dont 5 à l'international, et 2 fermetures pour repositionnement en France). L'ouverture d'un magasin flagship dans le centre-ville de Madrid (Espagne) a renforcé la stratégie d'expansion du réseau de magasins du Groupe. Par ailleurs, un nouveau magasin en franchise a été ouvert en août 2018 à Dubaï, portant le total à 7 dans le monde.

Enfin, depuis son acquisition en mai dernier, Modani a réalisé des performances conformes aux attentes et les synergies commerciales ont continué à être mises en oeuvre. Trois nouveaux showrooms ont de plus également été ouverts en juillet 2018, portant le total à 13 aux États-Unis.

Poursuite de la forte dynamique des ventes en ligne et à l'international sur 9M 2018

Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, Maisons du Monde a réalisé des ventes de 767 millions d'euros, en hausse de 10,2% par rapport aux neuf premiers mois de l'année 2017 en incluant Modani, et de 8,1% à périmètre constant. La croissance des ventes à périmètre comparable s'est établie à 3,6% (hors Modani), reflétant une base de comparaison élevée (hausse des ventes à périmètre comparable de 9,4% sur 9M 2017), ainsi qu'un environnement commercial peu porteur en France, en particulier au troisième trimestre. La dynamique de croissance est restée forte tant pour les ventes en ligne, en hausse

de 17,7% comparé aux neuf premiers mois de l'année 2017, que pour les ventes à l'international, en hausse de 12,9% par rapport à la même période. Les ventes en ligne représentent désormais 24% des ventes, et celles à l'international 41%, démontrant le succès de la stratégie omnicanale et internationale du Groupe.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, Maisons du Monde a enregistré 12 ouvertures nettes de magasins, avec 18 ouvertures brutes (dont 9 à l'international et 5 shop-in-shops) et 6 fermetures pour repositionnement (dont 5 en France). Au 30 septembre 2018, le Groupe exploitait 325 magasins dans 8 pays en Europe.

Mise à jour des objectifs pour l'année 2018

Sur la base de sa performance au troisième trimestre et sur les neuf premiers mois de 2018, et de ses attentes pour le quatrième trimestre, Maisons du Monde met à jour ses objectifs pour l'année 2018 :

À périmètre constant, croissance des ventes désormais attendue entre 7 et 8% ;

En incluant Modani, croissance des ventes désormais attendue entre 9 et 10% ;

Ouvertures nettes de magasins : À périmètre constant : 22 ouvertures nettes ; En incluant Modani : 25 ouvertures nettes ;

Objectif d'EBITDA inchangé en valeur absolue, tant à périmètre constant qu'en incluant Modani.

***

***

ANNEXES

Résumé des ventes du T3 2018 de Maisons du Monde

Trimestre clos le 30 septembre En millions d'euros 2017 2018 % variation Ventes 239,3 251,2 +5,0% % variation à périmètre comparable +10,3% +1,1% - Ventes par zone géographique France 146,3 147,6 +0,8% International 92,9 103,6 +11,5% Total 239,3 251,2 +5,0% France (%) 61,2% 58,8% - International (%) 38,8% 41,2% - Total (%) 100,0% 100,0% - Ventes par canal de distribution Réseau de magasins 188,1 190,9 +1,5% Ventes en ligne 51,2 60,2 +17,6% Total 239,3 251,2 +5,0% Réseau de magasins (%) 78,6% 76,0% - Ventes en ligne (%) 21,4% 24,0% - Total (%) 100,0% 100,0% - Ventes par catégorie de produits Décoration 134,7 135,6 +0,7% Meubles 104,6 115,6 +10,5% Total 239,3 251,2 +5,0% Décoration (%) 56,3% 54,0% - Meubles (%) 43,7% 46,0% - Total (%) 100,0% 100,0% -

Résumé des ventes des 9M 2018 de Maisons du Monde

Neuf mois clos le 30 septembre En millions d'euros 2017 2018 % variation Ventes 695,9 752,4 +8,1% % variation à périmètre comparable +9,4% +3,6% - Ventes par zone géographique France 425,3 446,9 +5,1% International 270,5 305,4 +12,9% Total 695,9 752,4 +8,1% France (%) 61,1% 59,4% - International (%) 38,9% 40,6% - Total (%) 100,0% 100,0% - Ventes par canal de distribution Réseau de magasins 542,6 571,9 +5,4% Ventes en ligne 153,2 180,4 +17,7% Total 695,9 752,4 +8,1% Réseau de magasins (%) 78,0% 76,0% - Ventes en ligne (%) 22,0% 24,0% - Total (%) 100,0% 100,0% - Ventes par catégorie de produits Décoration 377,6 399,9 +5,9% Meubles 318,3 352,5 +10,7% Total 695,9 752,4 +8,1% Décoration (%) 54,3% 53,2% - Meubles (%) 45,7% 46,8% - Total (%) 100,0% 100,0% -

Principaux indicateurs financiers du T3 2018

Trimestre clos le 30 septembre En millions d'euros 2017 2018 % variation Ventes 239,3 259,8 +8,6% Dont : Maisons du Monde 239,3 251,2 +5,0% % variation à périmètre comparable +10,3% +1,1% - Modani - 8,6 n/a

Principaux indicateurs financiers des 9M 2018

Neuf mois clos le 30 septembre En millions d'euros 2017 2018 % variation Ventes 695,9 766,8 +10,2% Dont : Maisons du Monde 695,9 752,4 +8,1% % variation à périmètre comparable +9,4% +3,6% - Modani - 14,5 n/a

Évolution du réseau de magasins Maisons du Monde

Période close le En unités 31-déc-17 31-mar-18 30-juin-18 30-sept-18 30-Sept-18 France 212 213 216 216 216 Italie 42 42 42 45 45 Belgique 22 21 21 21 21 Espagne 20 20 20 21 21 Luxembourg 2 2 3 3 3 Allemagne 9 9 9 9 9 Suisse 6 6 6 6 6 Royaume-Uni - - 3 4 4 Nombre de magasins 313 313 320 325 325 Ouvertures nettes - - +7 +5 +12 Surface de vente ('000 m2) 363,0 365,4 371,0 376,5 376,5 Variation ('000 m2) +2,4 +5,6 +5,5 +13,5

***

Principaux indicateurs opérationnels

Le management de Maisons du Monde utilise, outre les paramètres financiers disponibles dans le cadre des normes IFRS, plusieurs indicateurs clés afin d'évaluer, de monitorer et de gérer son activité. Les informations opérationnelles et statistiques concernant l'activité du Groupe présentées dans ce communiqué ne relèvent pas des règles IFRS, ne font pas l'objet d'un audit et sont issues de systèmes de reporting internes. Bien que ces indicateurs ne constituent pas des instruments d'analyse des résultats financiers au regard des règles IFRS, le Groupe estime toutefois qu'ils apportent un éclairage utile sur le fonctionnement et la performance de son activité. Ces indicateurs peuvent ne pas être comparables avec des indicateurs similaires utilisés par d'autres entreprises concurrentes ou tierces.

Ventes : Les ventes correspondent aux revenus générés par la vente d'articles de décoration et de mobilier, réalisées en magasins, sur les sites Internet et via les activités BtoB du Groupe. Elles excluent principalement (i) la participation des clients aux frais de livraison, (ii) le chiffre d'affaires relatif aux prestations de services logistiques fournies à des tiers et (iii) les revenus de franchise. Le Groupe utilise le concept de « ventes », plutôt que celui de « chiffre d'affaires », pour le calcul de sa croissance à périmètre comparable, de sa marge brute, et de ses marges d'EBITDA et d'EBIT.

Croissance des ventes à périmètre comparable : La croissance des ventes à périmètre comparable correspond au pourcentage d'évolution des ventes réalisées en magasins, sur les sites Internet et via les activités BtoB du Groupe entre un exercice (n) et l'exercice précédent comparable (n-1), à l'exclusion des magasins ouverts ou fermés au cours des deux périodes comparées. Les ventes attribuables aux magasins qui ont fermé temporairement pour travaux pendant l'une ou l'autre des périodes comparées sont incluses.

Marge brute : La marge brute est définie comme les ventes diminuées du coût des biens vendus. Elle s'exprime également sous forme de pourcentage des ventes.

EBITDA : L'EBITDA est défini comme étant le résultat opérationnel courant, après exclusion (i) des dotations aux amortissements, provisions, et dépréciations, (ii) de la variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés, et (iii) des charges encourues avant l'ouverture des nouveaux magasins.

EBIT : L'EBIT est défini comme l'EBITDA après prise en compte des dotations aux amortissements, provisions, et dépréciations.

Endettement net : L'endettement net correspond au total de l'emprunt obligataire convertible ("OCEANE"), de la ligne de crédit à long terme, des facilités de crédit renouvelables, des dettes de location-financement, des dépôts et des découverts bancaires, moins la trésorerie et équivalents de trésorerie.

Levier financier : Le levier financier est calculé en divisant l'endettement net par l'EBITDA (incluant Modani sur une base pro forma pour la période, hors dettes relatives à l'earn-out et à l'option de vente).

***

Calendrier financier

12 mars 2019 Résultats annuels 2018 (communiqué de presse et conférence téléphonique après bourse)

***

***

À propos Maisons du Monde

Maisons du Monde est un créateur d'univers dans le secteur de l'aménagement de la maison, proposant des collections de meubles et des objets de décoration originaux et accessibles, déclinés en différents styles. Le Groupe développe son activité grâce à une approche omnicanale intégrée et complémentaire, s'appuyant sur son réseau international de magasins, ses sites Internet, et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a développé ses activités à travers l'Europe depuis 2003. En 2017, les ventes du Groupe ont atteint 1 011 millions d'euros et son EBITDA était de 139 millions d'euros. Le Groupe exploitait 313 magasins dans sept pays - France, Italie, Espagne, Belgique, Allemagne, Suisse, et Luxembourg - et a généré 38% de ses ventes hors de France. Le Groupe a par ailleurs réussi l'intégration d'une plateforme de commerce en ligne complète et complémentaire, dont le taux de croissance moyen annuel de ses ventes a atteint 35% de 2010 à 2017. Cette plateforme, disponible dans onze pays (les sept pays d'implantation de ses magasins, ainsi que l'Autriche, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni), a représenté 21% des ventes du Groupe en 2017.

corporate.maisonsdumonde.com

***

Contacts

Relations Investisseurs Relations Presse Laurent Sfaxi - +33 2 51 71 52 07 Clémentine Prat - +33 2 51 79 54 08 lsfaxi@maisonsdumonde.com cprat@maisonsdumonde.com



