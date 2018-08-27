Maisons du Monde : Weekly report on shares repurchases from April 20th to April 24th 2018
27/08/2018 | 10:44
MAISONS DU MONDE
Société anonyme au capital de 146 583 736,56 euros
Siège social : Le Portereau - 44120 Vertou 793 906 728 RCS Nantes
ISIN FR0013153541
Purchases of its own shares from August 20th to August 24th 2018
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MAISONS DU MONDE
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2018,08,20
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