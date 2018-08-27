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MAISONS DU MONDE (MDM)
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Maisons du Monde : Weekly report on shares repurchases from April 20th to April 24th 2018

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27/08/2018 | 10:44

MAISONS DU MONDE

Société anonyme au capital de 146 583 736,56 euros

Siège social : Le Portereau - 44120 Vertou 793 906 728 RCS Nantes

ISIN FR0013153541

Purchases of its own shares from August 20th to August 24th 2018

Name of the IssuerIdentity code of the IssuerDay of the transactionIdentity code of the financial instrument

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MAISONS DU MONDE

9695009DV2698O4ZBU71

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2018,08,20

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MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE

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  • 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

FR0013153541

20194

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TOTAL

20 194

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La Sté Maisons du Monde SA a publié ce contenu, le 27 août 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le27 août 2018 08:43:02 UTC.

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EBIT 2018 114 M
Résultat net 2018 77,8 M
Dette 2018 147 M
Rendement 2018 2,22%
PER 2018 14,50
PER 2019 12,97
VE / CA 2018 1,11x
VE / CA 2019 0,94x
Capitalisation 1 110 M
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Objectif de cours Moyen 39,6 €
Ecart / Objectif Moyen 59%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Julie Walbaum Chief Executive Officer
Ian Michael Cheshire Chairman
Yohann Catherine Director-Store Sales & Network Operations
Arnaud Louet Chief Financial Officer
Guillaume Apostoly Chief Information Officer
Secteur et Concurrence
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BED BATH & BEYOND INC.-15.05%2 618
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