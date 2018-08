Maisons du Monde : Weekly report on shares repurchases from April 20th to April 24th 2018

MAISONS DU MONDE

Société anonyme au capital de 146 583 736,56 euros

Siège social : Le Portereau - 44120 Vertou 793 906 728 RCS Nantes

ISIN FR0013153541

Purchases of its own shares from August 20th to August 24th 2018

Name of the IssuerIdentity code of the IssuerDay of the transactionIdentity code of the financial instrument Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code)

MAISONS DU MONDE

9695009DV2698O4ZBU71

Name of the IssuerIdentity code of the Issuer

2018,08,20

Name of the Broker

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

FR0013153541

20194

23,9421

TOTAL 20 194 239421,0000

Identity code of the Broker Day/Hour of the transaction (CET)

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:04:14.199080 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:04:43.159010 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:05:05.107038 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:05:17.733240 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:05:32.159698 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:05:47.095820 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:06:02.127601 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:06:20.062966 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:06:36.090732 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:06:56.133205 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:07:09.058219 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:07:25.097087 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:07:37.123379 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:07:55.649575 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:07:59.455190 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:07:59.458520 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:07:59.855523 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:17:46.452431 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:18:02.971240 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:19:07.874955 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:19:36.023210 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:19:43.229683 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:20:09.674470 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:20:09.774612 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:20:09.875683 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:24:33.810340 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:33:04.095718 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:51:24.927225 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 08:59:26.126091 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:03:09.152659 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:15:03.510653 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:16:53.367900 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:20:16.783980 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:20:21.487898 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:20:31.102920 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:20:44.526791 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:20:44.531205 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:26:32.272775 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:26:32.276061 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 09:26:32.279345 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:00:31.153219 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:01:08.093792 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:01:40.030524 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:02:11.058162 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:02:41.091195 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:03:34.554856 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:03:58.880623 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:12:53.011605 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:12:53.111393 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:14:54.046437 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:16:01.033735 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:17:35.039314 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:18:38.799636 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:23:02.233846 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:23:02.330172 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:23:02.333379 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:23:16.749876 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:29:24.410358 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:34:24.314161 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:34:24.615084 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:34:24.618404 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:49:57.056286 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 10:50:18.784253 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 11:03:12.816684 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 11:03:12.819962 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180820 11:03:12.823212 +0100s

ENX

483486,7674

#REF! #REF! #REF!

Identity code of the financial instrumentPrice per unit

Quantity bought

Reference number of the transaction

Purpose of the buyback

FR0013153541

24,08

33

00386528034TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,08 33

00386528196TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,08 33

00386528410TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,08 33

00386528490TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,08 33

00386528570TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,08 33

00386528662TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,08 33

00386528760TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,08 33

00386528865TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,08 33

00386528953TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,08 33

00386529079TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,08 33

00386529150TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,08 33

00386529269TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,08 33

00386529333TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,08 38

00386529475TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,08 13

00386529486TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,08 38

00386529487TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,08 4

00386529490TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,06 250

00386532350TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,00 100

00386532402TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,00 48

00386532689TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,00 193

00386532793TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,00 110

00386532807TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,00 43

00386532924TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,00 54

00386532925TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,00 33

00386532926TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,02 194

00386534094TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,12 53

00386537614TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,18 61

00386543282TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,18 143

00386545118TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,18 149

00386546145TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,22 86

00386548929TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,22 109

00386549281TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,24 30

00386550122TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,28 55

00386550131TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,28 98

00386550177TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,26 59

00386550271TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,26 100

00386550273TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,38 998

00386551372TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,38 100

00386551373TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,38 293

00386551374TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,30 24

00386557703TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,30 24

00386557794TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,30 24

00386557869TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,30 24

00386557927TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,30 24

00386557990TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,26 82

00386558151TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,22 174

00386558204TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,18 96

00386560014TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,18 156

00386560017TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,18 37

00386560291TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,18 37

00386560505TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,18 37

00386560746TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,14 52

00386560868TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,14 133

00386561787TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,14 105

00386561789TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,14 23

00386561792TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,10 103

00386561824TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,04 84

00386563003TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 23,96 100

00386563989TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 23,94 63

00386563990TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 23,94 85

00386563991TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 23,94 121

00386566892TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 23,94 54

00386566963TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,10 98

00386570451TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,10 50

00386570452TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 24,10 224

00386570453TRLO1-1 Performance Shares'cover