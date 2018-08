Maisons du Monde : Weekly report on shares repurchases from July 30th to August 3rd 2018

MAISONS DU MONDE

Société anonyme au capital de 146 583 736,56 euros

Siège social : Le Portereau - 44120 Vertou 793 906 728 RCS Nantes

ISIN FR0013153541

Purchases of its own shares from July 30th to August 3rd 2018

Name of the IssuerIdentity code of the IssuerDay of the transactionIdentity code of the financial instrument Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code)

MAISONS DU MONDE

9695009DV2698O4ZBU71

Name of the IssuerIdentity code of the Issuer

2018,08,03

Name of the Broker

MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

FR0013153541

10894

26,5514

TOTAL 10 894 26,5514

Identity code of the Broker Day/Hour of the transaction (CET)

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 08:10:43.505577 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 08:12:04.083125 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 08:12:26.634313 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 08:12:37.057411 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 08:12:49.071125 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 08:13:07.106221 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 08:13:28.063189 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 08:13:47.014750 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 08:32:43.135951 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 08:43:37.372868 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 08:44:05.943676 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 08:50:15.116169 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 08:50:15.120208 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 08:50:15.123684 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 08:50:15.126963 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 08:50:15.130198 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 08:50:15.133456 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:11:06.137430 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:11:06.141029 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:11:06.144639 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:11:06.148080 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:11:06.151511 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:29:12.479714 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:29:24.601543 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:29:24.604906 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:29:24.608292 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:29:26.805151 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:33:32.679059 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:45:16.542948 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:46:01.796233 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:46:23.512776 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:46:23.616296 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:46:23.619405 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:46:23.626521 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:46:23.629600 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:55:01.732966 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:55:02.534381 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:55:02.537830 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:59:28.377504 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:59:28.380663 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 09:59:29.079741 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:04:24.132169 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:04:51.166972 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:04:51.174456 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:12:32.921970 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:16:33.487184 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:16:33.490405 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:16:33.493604 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:27:41.972694 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:27:41.975910 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:27:42.974915 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:28:15.725636 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:30:32.042745 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:30:55.980460 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:30:55.983990 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:34:30.766036 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:34:30.769684 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:34:30.773220 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:34:30.776748 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:38:22.888133 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:40:52.277168 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:42:19.994041 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:44:09.058672 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:48:42.007562 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:52:11.118765 +0100s

O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20180803 10:52:11.122476 +0100s

ENX

289250,9516

#REF! #REF! #REF!

Identity code of the financial instrumentPrice per unit

Quantity bought

Reference number of the transaction

Purpose of the buyback

FR0013153541

26,04

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

47

ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX

00384840236TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,04 23

00384840829TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,04 23

00384841011TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,04 23

00384841070TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,04 23

00384841105TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,04 23

00384841212TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,04 23

00384841413TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,04 24

00384841545TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,06 18

00384849117TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,12 47

00384852731TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,14 11

00384852903TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,16 110

00384854849TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,16 100

00384854850TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,16 107

00384854851TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,16 111

00384854852TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,16 100

00384854853TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,16 159

00384854854TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,14 3

00384860562TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,14 53

00384860564TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,14 109

00384860565TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,14 28

00384860566TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,14 67

00384860567TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,22 40

00384865463TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,28 22

00384865534TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,30 125

00384865535TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,30 2

00384865536TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,26 100

00384865553TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,24 154

00384866669TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,26 187

00384869150TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,28 15

00384869304TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,30 24

00384869350TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,30 160

00384869351TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,30 130

00384869352TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,30 227

00384869354TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,30 30

00384869355TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,30 426

00384871183TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,28 11

00384871189TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,28 212

00384871190TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,30 125

00384872486TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,30 98

00384872487TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,30 31

00384872492TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,24 30

00384873748TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,24 45

00384873826TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,24 34

00384873828TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,32 100

00384876211TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,38 100

00384877377TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,38 62

00384877378TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,38 5

00384877379TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,40 12

00384880340TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,40 13

00384880341TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,40 17

00384880346TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,40 100

00384880490TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,42 75

00384881138TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,44 54

00384881243TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,44 93

00384881245TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,50 21

00384881982TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,50 500

00384881984TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,50 46

00384881986TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,50 79

00384881988TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,50 437

00384882945TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,54 92

00384883504TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,54 15

00384883810TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,54 50

00384884231TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,54 1

00384885287TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,54 125

00384886493TRLO1-1 Performance Shares'cover FR0013153541 26,54 6

00384886494TRLO1-1 Performance Shares'cover