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MAISONS DU MONDE (MDM)
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Maisons du Monde : Weekly report on shares repurchases from July 30th to August 3rd 2018

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13/08/2018 | 16:14

MAISONS DU MONDE

Société anonyme au capital de 146 583 736,56 euros

Siège social : Le Portereau - 44120 Vertou 793 906 728 RCS Nantes

ISIN FR0013153541

Purchases of its own shares from July 30th to August 3rd 2018

Name of the IssuerIdentity code of the IssuerDay of the transactionIdentity code of the financial instrument

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MAISONS DU MONDE

9695009DV2698O4ZBU71

Name of the IssuerIdentity code of the Issuer

2018,08,03

Name of the Broker

MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE MAISONS DU MONDE

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  • 9695009DV2698O4ZBU71 SOCIETE GENERALE

FR0013153541

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TOTAL

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ENX

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47

ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX ENX

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La Sté Maisons du Monde SA a publié ce contenu, le 13 août 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le13 août 2018 14:13:07 UTC.

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Données financières (€)
CA 2018 1 136 M
EBIT 2018 114 M
Résultat net 2018 77,8 M
Dette 2018 147 M
Rendement 2018 2,17%
PER 2018 14,84
PER 2019 13,28
VE / CA 2018 1,16x
VE / CA 2019 0,99x
Capitalisation 1 176 M
Graphique MAISONS DU MONDE
Durée : Période :
Maisons du Monde : Graphique analyse technique Maisons du Monde | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique MAISONS DU MONDE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 11
Objectif de cours Moyen 39,6 €
Ecart / Objectif Moyen 55%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Julie Walbaum Chief Executive Officer
Ian Michael Cheshire Chairman
Yohann Catherine Director-Store Sales & Network Operations
Arnaud Louet Chief Financial Officer
Guillaume Apostoly Chief Information Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
MAISONS DU MONDE-32.45%1 342
NITORI HOLDINGS CO LTD0.09%16 807
WILLIAMS-SONOMA, INC.12.63%4 945
RH67.50%3 127
BED BATH & BEYOND INC.-17.51%2 584
AT HOME GROUP INC15.47%2 217
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