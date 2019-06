COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAISONS DU MONDE ACCÉLÈRE DANS LE CONSEIL EN DÉCORATION

D’INTÉRIEUR AVEC UNE PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE

DANS LA START-UP RHINOV

Nantes, 14 juin 2019

Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM, Code ISIN : FR0013153541), un leader européen de collections originales et accessibles d’articles de décoration et de mobilier pour la maison, renforce son offre de services dans le conseil en décoration avec une prise de participation majoritaire de 70,4% dans le capital de Rhinov, une start-up qui réinvente le métier de décorateur d’intérieur.

Avec cette prise de participation, Maisons du Monde entend consolider son positionnement d’expert en décoration d’intérieur. Depuis 18 mois, Maisons du Monde développe des services de conseil en décoration d’intérieur dans une approche omnicanale. En décembre 2017, Maisons du Monde a ouvert un showroom à Paris dédié à l’accompagnement de ses clients dans leurs projets d’aménagement. Fort de ce succès, Maisons du Monde a lancé en septembre 2018 une palette de services omnicanale, comprenant le déploiement de coins Conseil Déco en magasin (50 à fin juin 2019) et de trois solutions digitales, dont une en partenariat avec la plateforme Rhinov autour des produits Maisons du Monde.

Depuis sa création en 2013, Rhinov démocratise l’accès aux services de décorateur d’intérieur avec une prestation 100% en ligne et disponible à partir de 99€/pièce. Chaque projet client est réalisé sur-mesure par des décorateurs d’intérieur professionnels salariés de Rhinov, offrant une visualisation 3D photo-réaliste de haute qualité. Rhinov se positionne dès 2014 sur le marché du BtoB et propose un service de home staging 3D permettant aux agents immobiliers d’accroître l’attractivité des biens qu’ils vendent. En 2017, Rhinov poursuit son développement et délivre un service d’imagerie 3D à destination des promoteurs, puis se déploie sur le marché du BtoC en proposant un service de conseil en décoration d’intérieur pour les particuliers. En 2018, Rhinov lance un e-shop permettant à ses clients de commander directement les produits mis en scène dans les projets 3D.

Basé à Bordeaux, Rhinov compte aujourd’hui 50 collaborateurs (dont 25 décorateurs d’intérieur et graphistes) et gère près de 1500 projets par mois. En 2018, Rhinov a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 millions d'euros.

Rhinov poursuivra sa dynamique de développement, continuant d’opérer de manière autonome sous sa propre marque et avec la même équipe de management.

Cette prise de participation permettra aux deux sociétés de bénéficier de nouvelles synergies, notamment par la commercialisation des services Rhinov sur le site internet de Maisons du Monde et dans les coins Conseil Déco de l’enseigne.

Cette prise de participation sera financée intégralement en cash, sans recours à un endettement additionnel.

Julie Walbaum, Directrice générale de Maisons du Monde, a déclaré : « Nous nous réjouissons d’approfondir le travail engagé en 2018 avec les équipes Rhinov dans le cadre de notre partenariat digital. A travers cette vision moderne du décorateur d’intérieur, complémentaire de notre offre multi-styles et de nos mises en scène inspirantes, nous allons renforcer la dimension servicielle de notre marque, devenant un partenaire privilégié de nos clients de l’inspiration à la réalisation. »

Xavier Brissonneau, Bastien Paquereau et Jérôme Schurch, co-fondateurs et dirigeants de Rhinov, ont déclaré : « Après plusieurs mois de partenariat, nous sommes ravis de ce rapprochement avec Maisons du Monde, un groupe omnicanal en pleine expansion, doté d’une marque inspirante et complémentaire de la nôtre. Nous avons créé Rhinov pour démocratiser les conseils en décoration d’intérieur, en combinant le potentiel des technologies 3D et de l’intelligence artificielle avec le talent de nos décorateurs d’intérieur. Cette nouvelle étape va nous permettre d’accélérer l’accès aux services de conseil déco pour tous et de poursuivre le développement dynamique de notre entreprise. »

À propos Maisons du Monde

Maisons du Monde est un créateur d’univers originaux dans le secteur de l’aménagement de la maison, offrant une gamme unique de meubles et d’objets de décoration à des prix abordables, déclinés en différents styles. Le Groupe développe ses activités grâce à une approche omnicanale intégrée et complémentaire, s’appuyant sur son réseau international de magasins, ses sites Internet et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a opéré une expansion rentable de ses activités à travers l’Europe depuis 2003. Les ventes du Groupe ont atteint 1 111 millions d’euros en 2018, et son EBITDA était de 148 millions d’euros. Au 31 décembre 2018, le Groupe exploitait un réseau de 336 magasins dans neuf pays –France, Italie, Espagne, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, États-Unis et Royaume-Uni–, et a généré 40% de ses ventes hors de France. Le Groupe a également réussi l’intégration d’une plateforme de e-commerce complète et complémentaire, dont les ventes ont progressé de plus de 30% en moyenne par an de 2010 à 2018. Cette plateforme, qui a représenté 23% des ventes du Groupe en 2018, est disponible dans les neuf pays d’implantation de ses magasins, ainsi qu’en Autriche, aux Pays-Bas et au Portugal. En 2018, le Groupe a pris une participation majoritaire de 70% dans Modani, une enseigne d'ameublement présente aux États-Unis au travers de ses magasins et de son activité e-commerce. Modani, fondée en 2007, est une enseigne aspirationnelle d'art de vivre, qui propose une gamme unique de meubles modernes, contemporains et des années 1950 de qualité et à des prix abordables, avec une présence sur tout le territoire américain grâce à un réseau de 13 magasins.

À propos de Rhinov

Depuis sa création en 2013, Rhinov démocratise l’accès aux services de décoration d’intérieur avec une offre 100% en ligne, à partir de 99€/pièce. Chaque projet est réalisé sur-mesure par des décorateurs d’intérieur professionnels, à partir d’un plan ou croquis et de photos transmises par le client. La start-up française, basée à Bordeaux, compte aujourd’hui 50 collaborateurs et gère près de 1500 projets chaque mois. En 2018, Rhinov a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 millions d’euros.

