Maisons du Monde : acquisition de Rhinov

14/06/2019

Maisons du Monde annonce une prise de participation majoritaire de 70,4% dans le capital de Rhinov, jeune pousse de conseil en décoration d'intérieur qui propose une prestation '100% en ligne', chaque projet client étant réalisé sur-mesure par ses professionnels salariés.



Basée à Bordeaux, Rhinov compte aujourd'hui 50 collaborateurs (dont 25 décorateurs d'intérieur et graphistes) et gère près de 1500 projets par mois. En 2018, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 million d'euros.



Rhinov poursuivra sa dynamique de développement, continuant d'opérer de manière autonome sous sa propre marque et avec la même équipe de management. La prise de participation sera financée intégralement en cash, sans recours à un endettement additionnel.



