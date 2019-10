Maisons du Monde : actualise ses objectifs sur l'année 2019

30/10/2019 | 18:11

Maisons du Monde a enregistré des ventes de 283,7 millions d'euros au troisième trimestre 2019, en croissance de 9,2% comparé au troisième trimestre 2018 incluant Modani, et de 8,2% à périmètre constant. La croissance des ventes en comparable a été de 3,0% à périmètre constant.



Sur les neuf premiers mois de l'année 2019, le groupe a réalisé des ventes de 847,7 millions d'euros, en hausse de 10,5% et de 8,4% à périmètre constant. La croissance des ventes à périmètre comparable s'est établie à 3,9% à périmètre constant.



' Nous prévoyons désormais une croissance des ventes relevée à autour de 10,5% (contre autour de 10%), 38-42 ouvertures brutes de magasins (contre 35-40) et 13-14 fermetures de magasins pour repositionnement (contre environ 10) et une marge d'EBITDA d'environ 12,5% des ventes (contre supérieure à 13%) pour refléter la contribution négative de Modani cette année ' indique la direction.



