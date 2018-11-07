Maisons du Monde : ajuste à la baisse son objectif de croissance du C.A.

7 novembre (Reuters) - Maisons du Monde SA a publié
mercredi son chiffre d'affaires du troisième trimestre :
* VENTES EN HAUSSE DE 8,6% À 260 MLNS AU T3 INCLUANT
MODANI, ET
DE 5,0% À PÉRIMÈTRE CONSTANT
* HAUSSE DES VENTES DE 10,2% SUR 9 MOIS, DONT +8,1% À
PÉRIMÈTRE
CONSTANT
* CROISSANCE DES VENTES À PÉRIMÈTRE COMPARABLE DE 1,1% AU
T3 2018
(HORS MODANI), ET DE 3,6% SUR 9 MOIS, REFLÉTANT UN EFFET DE BASE
DÉFAVORABLE ET UN ENVIRONNEMENT COMMERCIAL PEU PORTEUR
* POURSUITE DE LA FORTE DYNAMIQUE DE CROISSANCE DES VENTES
EN
LIGNE (+17,6%) ET À LINTERNATIONAL (+11,5%) AU T3, REPRÉSENTANT
RESPECTIVEMENT 24% ET 41% DES VENTES À FIN SEPTEMBRE 2018
* 5 OUVERTURES NETTES DE MAGASINS ENREGISTRÉES AU T3 ET 12
SUR 9
MOIS 2018 (DONT 8 À LINTERNATIONAL)
* MISE À JOUR DES OBJECTIFS POUR LANNÉE 2018 :
* - À PÉRIMÈTRE CONSTANT, LA CROISSANCE DES VENTES EST
DÉSORMAIS
ATTENDUE ENTRE 7% ET 8% EN 2018 (VERSUS 8% ATTENDUS EN JUILLET)
* - EN INCLUANT MODANI, LA CROISSANCE DES VENTES EST
DÉSORMAIS
ATTENDUE ENTRE 9% ET 10% EN 2018
* - OBJECTIF D'EBITDA 2018 INCHANGÉ EN VALEUR ABSOLUE, TANT
À
PÉRIMÈTRE CONSTANT QU'EN INCLUANT MODANI
* - OUVERTURES NETTES DE MAGASINS : 22 OUVERTURES NETTES À
PÉRIMÈTRE CONSTANT, 25 OUVERTURES NETTES EN INCLUANT MODANI
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(Rédaction de Paris)