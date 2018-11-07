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Maisons du Monde : ajuste à la baisse son objectif de croissance du C.A.

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07/11/2018 | 18:04

7 novembre (Reuters) - Maisons du Monde SA a publié mercredi son chiffre d'affaires du troisième trimestre :

* VENTES EN HAUSSE DE 8,6% À 260 MLNS AU T3 INCLUANT MODANI, ET DE 5,0% À PÉRIMÈTRE CONSTANT

* HAUSSE DES VENTES DE 10,2% SUR 9 MOIS, DONT +8,1% À PÉRIMÈTRE CONSTANT

* CROISSANCE DES VENTES À PÉRIMÈTRE COMPARABLE DE 1,1% AU T3 2018 (HORS MODANI), ET DE 3,6% SUR 9 MOIS, REFLÉTANT UN EFFET DE BASE DÉFAVORABLE ET UN ENVIRONNEMENT COMMERCIAL PEU PORTEUR

* POURSUITE DE LA FORTE DYNAMIQUE DE CROISSANCE DES VENTES EN LIGNE (+17,6%) ET À LINTERNATIONAL (+11,5%) AU T3, REPRÉSENTANT RESPECTIVEMENT 24% ET 41% DES VENTES À FIN SEPTEMBRE 2018

* 5 OUVERTURES NETTES DE MAGASINS ENREGISTRÉES AU T3 ET 12 SUR 9 MOIS 2018 (DONT 8 À LINTERNATIONAL)

* MISE À JOUR DES OBJECTIFS POUR LANNÉE 2018 :

* - À PÉRIMÈTRE CONSTANT, LA CROISSANCE DES VENTES EST DÉSORMAIS ATTENDUE ENTRE 7% ET 8% EN 2018 (VERSUS 8% ATTENDUS EN JUILLET)

* - EN INCLUANT MODANI, LA CROISSANCE DES VENTES EST DÉSORMAIS ATTENDUE ENTRE 9% ET 10% EN 2018

* - OBJECTIF D'EBITDA 2018 INCHANGÉ EN VALEUR ABSOLUE, TANT À PÉRIMÈTRE CONSTANT QU'EN INCLUANT MODANI

* - OUVERTURES NETTES DE MAGASINS : 22 OUVERTURES NETTES À PÉRIMÈTRE CONSTANT, 25 OUVERTURES NETTES EN INCLUANT MODANI Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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Données financières (€)
CA 2018 1 136 M
EBIT 2018 112 M
Résultat net 2018 76,6 M
Dette 2018 148 M
Rendement 2018 2,44%
PER 2018 13,06
PER 2019 11,70
VE / CA 2018 1,01x
VE / CA 2019 0,86x
Capitalisation 1 001 M
Graphique MAISONS DU MONDE
Durée : Période :
Maisons du Monde : Graphique analyse technique Maisons du Monde | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique MAISONS DU MONDE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 11
Objectif de cours Moyen 38,7 €
Ecart / Objectif Moyen 75%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
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Ian Michael Cheshire Chairman
Yohann Catherine Director-Store Sales & Network Operations
Arnaud Louet Chief Financial Officer
Guillaume Apostoly Chief Information Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
MAISONS DU MONDE-41.40%1 150
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