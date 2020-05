Maisons du Monde : anticipe un Ebitda positif mais en fort recul au premier semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur de meubles et d'articles de décoration Maisons du Monde a prévenu mercredi qu'il s'attendait à ce que ses ventes du deuxième trimestre soient "significativement en baisse" par rapport au même trimestre de l'an dernier, bien que "la visibilité pour le reste du mois de mai et du mois de juin soit très limitée".

"Nous attendons un Ebitda (excédent brut d'exploitation) du premier semestre 2020 positif, même si en baisse importante par rapport à la même période l'an dernier, avec une contraction plus forte que celle des ventes", a ajouté le groupe dans un communiqué.

"Nous ne savons pas à ce jour quel impact durable aura cette période exceptionnelle sur le comportement des consommateurs", a souligné le distributeur spécialisé qui avait déjà annoncé qu'au premier trimestre, son chiffre d'affaires s'était établi à 244 millions d'euros, en baisse de 13,1%.

"Les ventes en magasin sont en train de reprendre grâce à la réouverture progressive du réseau de magasins", a commenté Maisons du Monde.

"Les commandes en ligne du deuxième trimestre, en valeur, sont actuellement en hausse de plus de 50% par rapport à l'année précédente sur la même période, et les ventes en ligne devraient donc enregistrer de bonnes performances sur le trimestre, bien que nous anticipions le ralentissement de cette dynamique suite à la réouverture des magasins", a indiqué le distributeur.

Le réseau de magasins du groupe n'a généré pratiquement aucun revenu en avril et "pendant la majeure partie du mois de mai, les ventes en magasin devraient être en baisse sensible", a-t-il averti.

Maisons du Monde a précisé que sa situation de trésorerie s'inscrivait à 222 millions d'euros au 31 mars.

Le groupe actualisera ses perspectives lors de la publication de ses résultats semestriels le 28 juillet.

Le distributeur a aussi indiqué avoir procédé à cinq fermetures nettes de magasins au premier trimestre, dans le cadre de l'optimisation de son réseau. Il a ajouté s'être fixé pour objectif cinq à 10 fermetures nettes sur l'année entière.

Le groupe a été amené à fermer progressivement tout son réseau de magasins en Europe et dans plusieurs Etats américains en raison de la crise sanitaire, et a également subi des problèmes d'approvisionnement de certains articles fabriqués en Chine.

Pour atténuer l'impact de la pandémie de Covid-19 sur son activité, Maisons du Monde a mis en place un plan de réduction des coûts et de préservation de sa trésorerie. Ces mesures ont notamment consisté à placer plus de 85% du personnel européen en chômage partiel et à négocier les loyers commerciaux pour 2020 avec les bailleurs. Le groupe a également supprimé son dividende au titre de l'exercice écoulé et reporté certains investissements.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

(François Schott a contribué à cet article)

Agefi-Dow Jones The financial newswire