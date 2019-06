Maisons du Monde : bien orienté après ses objectifs 2020-2024

18/06/2019 | 09:59

Maisons du Monde prend 2,2% et figure ainsi dans le haut du SBF120, après la présentation de ses objectifs pour la période 2020-2024 alors que le distributeur d'articles de décoration et de mobilier pour la maison, tient ce mardi sa journée investisseurs.



Le groupe vise sur cette période une croissance annuelle moyenne des ventes de 10% ou plus pour atteindre plus de deux milliards d'euros à horizon 2024, avec environ 60% des ventes en digital et plus de 50% des ventes à l'international à l'horizon du plan.



Il prévoit aussi un objectif de marge d'EBITDA de 12% à 2024, une croissance annuelle moyenne du résultat net de 10% ou plus sur toute la période, ainsi que plus de 300 millions d'euros de flux de trésorerie disponible récurrent en cumulé sur la durée du plan.



