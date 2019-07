Maisons du Monde : confirme ses objectifs 2019

29/07/2019 | 18:05

Le groupe Maisons du Monde annonce avoir réalisé des ventes de 564,0 millions d'euros au premier semestre 2019, en hausse de 10,9% par rapport au premier semestre 2018 à taux de change constants.



La croissance des ventes à périmètre comparable a été de 4,4%.



Sur le seul deuxième trimestre, les ventes s'affichent à 272,4 millions d'euros. Pour la même période un an plus tôt, elles apparaissaient à 246,1 millions d'euros.



L'EBITDA du semestre s'est élevé à 45,6 millions d'euros, soit une marge d'EBITDA de 8,1%.



Ces résultats permettent au groupe de confirmer ses objectifs 2019, et notamment une poursuite de la croissance des ventes autour de +10%, 35 à 40 ouvertures brutes de magasins et une marge d'EBITDA supérieure à 13% des ventes.





