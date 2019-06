Maisons du Monde : en baisse, un analyste corrige sa cible

19/06/2019 | 13:14

Le titre Maisons du Monde s'affiche en baisse ce mercredi à la mi-journée, perdant -1% à Paris, alors qu'après une journée Investisseurs ayant permis au groupe de présenter son plan de développement 2020/2024, l'analyste Oddo BHF a confirmé sa recommandation achat sur le titre.



Ce plan prévoit notamment la poursuite d'une croissance soutenue (avec un CA en hausse de +10% par an) avec un impact limité sur la marge d'EBITDA (-130 pb à 12%).



'Au final, l'essentiel de l'enjeu pour Maisons du Monde repose sur sa capacité à continuer d'afficher une croissance organique soutenue (environ +5% selon nous vs +7% sur 2014/2018) portée par la montée en puissance des ventes en Ligne. L'international est également un facteur décisif', estime le broker.



Oddo BHF ajuste au passage son objectif de cours, passant de 27,5 à 25 euros. 'Il correspond à la moyenne entre des comparables boursiers à 23.3 E et un DCF à 26.6 E en sachant qu'à terme, nous avons abaissé nos estimations de marge d'EBITDA à 12% vs 12.4% initialement.'





