Maisons du Monde : entouré après une note de broker

16/08/2019 | 14:05

Maisons du Monde grimpe de 4,5% et signe ainsi l'une des plus fortes hausses du SF120, sur fond de propos favorables de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' malgré un objectif de cours abaissé de 35 à 24 euros.



'La dévalorisation de Maisons du Monde a été sévère et le titre se traite maintenant avec une décote de 40% par rapport au secteur', souligne le broker qui considère la vision à cinq ans de la direction comme 'innovante, excitante et abordable'.



'Si nous estimons que la croissance annuelle moyenne de l'EBITDA va ralentir à 4,5% sur la période 2018-2021, nous pensons qu'il fait sens d'investir de façon proactive pour une croissance durable', poursuit-il.



