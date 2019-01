Maisons du Monde : fait un point sur ses ventes 2018

22/01/2019 | 18:32

Le groupe fait un point sur ses ventes et ses résultats pour l'année 2018, avant la publication complète.



Le groupe enregistre une croissance des ventes de 7,4% à périmètre constant par rapport à 2017, dont 3% à périmètre comparable, et 10% en incluant Modani. Il profite d'une ' croissance soutenue des ventes en ligne, y compris en France, et une forte dynamique commerciale dans les marchés européens ' souligne la direction.



Au quatrième trimestre 2018, Maisons du Monde a enregistré une croissance des ventes à périmètre constant de 5,6% par rapport au quatrième trimestre 2017, dont 2% à périmètre comparable, et 9,3% en incluant Modani.



Le groupe confirme également son objectif de marge d'EBITDA supérieur à 13% des ventes pour l'ensemble de l'année 2018.



