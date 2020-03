Maisons du Monde : hausse de +2,9% du résultat net

11/03/2020 | 18:10

Dévoilés ce mercredi après Bourse, les résultats annuels de Maisons du Monde ont notamment révélé un bénéfice net de 62,4 millions d'euros, après 60,7 millions en 2018.



Le spécialiste des articles de décoration et du mobilier pour la maison a vu son Ebitda grimper de +3,2% à 152,7 millions d'euros et son chiffre d'affaires augmenter de 10,3%, pour s'afficher à 1,225 milliard. La marge d'Ebitda ressort ainsi à 12,5%.



L'Ebit a pour sa part crû de +2% à 113,6 millions d'euros.



'Le groupe considère actuellement que les ventes du premier trimestre 2020 devraient être globalement stables par rapport au premier trimestre 2019, et que les ventes du deuxième trimestre 2020 pourraient être en baisse d'une année sur l'autre. En raison de la nature sans précédent du COVID-19 et de ses répercussions imprévisibles sur le comportement potentiel des consommateurs, il n'est pas possible à ce stade de fournir une prévision fiable des ventes et du résultat pour l'ensemble de l'année 2020', indique le groupe.



