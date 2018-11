Maisons du Monde : met à jour ses objectifs pour l'année 2018

07/11/2018 | 18:17

Maisons du Monde a réalisé des ventes de 260 millions d'euros au troisième trimestre 2018, en hausse de 8,6% par rapport au troisième trimestre 2017 incluant Modani (5,0% à périmètre constant).



Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, Le groupe a réalisé des ventes de 767 millions d'euros, en hausse de 10,2% en incluant Modani (8,1% à périmètre constant).



' Le trimestre a été marqué par la poursuite d'une forte dynamique de croissance des ventes en ligne, en hausse de 17,6% comparé au troisième trimestre 2017 (24% des ventes), et des ventes à l'international, en hausse de 11,5% par rapport à la même période (41% des ventes) ' indique le groupe.



Le groupe met à jour ses objectifs pour l'année 2018. A périmètre constant, il vise une croissance des ventes désormais attendue entre 7 et 8%, en incluant Modani, la croissance des ventes est désormais attendue entre 9 et 10%. L'objectif d'EBITDA est inchangé en valeur absolue, tant à périmètre constant qu'en incluant Modani.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.