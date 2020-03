Maisons du Monde : serre les coûts en raison du coronavirus, objectifs 2019 atteints

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur de meubles et d'articles de décoration Maisons du Monde a annoncé mercredi avoir lancé un plan de réduction de coûts afin d'atténuer l'impact de la crise du coronavirus sur ses résultats, après avoir atteint son objectif de marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) en 2019.

Alors que l'impact des mouvement sociaux en France a été relativement limité au quatrième trimestre, Maisons du Monde est confronté à de nouveaux défis en ce début d'année. D'une part, la poursuite du mouvement de grève des dockers de Marseille perturbe la disponibilité des produits en ligne et en magasin et pèsera lourdement sur la croissance des ventes au premier trimestre. D'autre part, l'épidémie de coronavirus, qui a entraîné la fermeture de ses usines en Chine pendant plus d'un mois et menace désormais les ventes en Italie, son deuxième marché.

Si la situation dans les usines chinoises du groupe se normalise progressivement, Maisons du Monde envisage aujourd'hui de fermer l'ensemble de ses 48 magasins en Italie pour une durée d'une semaine reconductible, a précisé Julie Walbaum, la directrice générale de Maisons du Monde, lors d'une conférence téléphonique.

Ces perturbations freineront la croissance du groupe au premier semestre 2020. A ce stade, Maisons du Monde prévoit un chiffre d'affaires stable sur un an pour la période de janvier à mars et un recul de ses ventes au deuxième trimestre.

"En raison de la nature sans précédent du Covid-19 et de ses répercussions imprévisibles sur le comportement potentiel des consommateurs, il n'est pas possible à ce stade de fournir une prévision fiable des ventes et du résultat pour l'ensemble de l'année 2020", a ajouté le groupe dans un communiqué.

Le groupe a précisé avoir lancé un plan d'action "volontariste" afin de réduire ses coûts, qui pourrait comprendre un gel des embauches et une baisse des dépenses auprès des prestataires externes. Il envisage également de revoir son plan d'ouverture de magasins, notamment pour son enseigne américaine Modani. Le détail de ce plan d'économies sera présenté lors de la publication des résultats du premier trimestre 2020, a précisé Julie Walbaum.

Légère hausse de l'Ebitda en 2019

En 2019, le chiffre d'affaires du spécialiste de l'ameublement s'est établi à 1,22 milliard d'euros, en croissance de 3,6% à périmètre comparable et de 8,8% à périmètre constant, c'est-à-dire en excluant l'enseigne américaine Modani rachetée en 2018.

En données publiées, les ventes de Maisons du Monde ont progressé de 10,3%, la croissance à l'international et celle des ventes en ligne ayant permis de compenser l'impact des mouvements sociaux survenus en fin d'année en France qui ont coûté entre 5 et 6 millions d'euros de revenus au groupe.

L'an passé, la chaîne d'ameublement a réalisé 41 ouvertures brutes de magasins, dont 35 pour Maisons du Monde et 6 pour Modani. Maisons du Monde a dans le même temps fermé 13 magasins pour repositionnement, tandis que Modani a fermé un magasin d'exposition (showroom).

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de 3,2% l'an passé, à 152,7 millions d'euros et le taux de marge d'Ebitda a atteint 12,5%, contre 13,3% en 2018. Pour 2019, les dirigeants de Maisons du Monde anticipaient une marge d'Ebitda d'environ 12,5%.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes prévoyaient en moyenne un Ebitda de 152 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 1,24 milliard d'euros, soit une marge d'Ebitda de 12,3%.

Le bénéfice net part du groupe s'est établi à 64 millions d'euros, contre 60,1 millions d'euros en 2018. Le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 84 millions d'euros.

Le groupe proposera lors de sa prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 0,50 euro par action au titre de l'année 2019, contre 0,47 euro un an plus tôt.

Maisons du Monde a par ailleurs annoncé mercredi la nomination de Peter Child au poste de président du conseil d'administration, en remplacement de Sir Ian Cheshire.

Michel-Alain Proch a pour sa part été nommé administrateur indépendant et vice-président du conseil d'administration.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

(Dimitri Delmond a contribué à cet article)

COMMUNIQUES FINANCIERS DE MAISONS DU MONDE:

Communiqués | Corporate Maisons du monde

Agefi-Dow Jones The financial newswire