Maisons du Monde : veut augmenter de 10% par an ses ventes et ses profits d'ici 2024

(Actualisation: ouvertures prévues de magasins, déclarations de la directrice générale, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur de mobilier et d'articles de décoration Maisons du Monde a annoncé mardi anticiper une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires et de son résultat net supérieure à 10% au cours de la période s'étalant de 2020 à 2024.

A l'occasion de la présentation de sa nouvelle feuille de route pour les quatre prochaines années, Maisons du Monde a indiqué ouvrir un nouveau chapitre de son histoire de croissance en mettant l'accent sur l'omnicanal, l'international et le digital.

En ce sens, le distributeur spécialisé compte lancer en 2020 sa propre place de marché sur laquelle des vendeurs "triés sur le volet" devraient générer un volume d'affaires compris entre 160 et 180 millions d'euros à horizon 2024, "tout en ayant un impact relutif sur la marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda)".

Sur la période couvrant le plan, le groupe compte poursuivre la gestion dynamique de son réseau et prévoit 80 à 100 ouvertures nettes de magasin, dont 80% à l'international.

Maisons du Monde a également pour ambition d'accélérer son expansion aux Etats-Unis, grâce à son enseigne locale Modani, rachetée au printemps 2018. Les revenus de Modani devraient s'élever à 200 millions de dollars en 2024, portés par les ouvertures de magasins, l'élargissement de l'offre de décoration et le développement de la vente en ligne.

Grâce à ces efforts, le chiffre d'affaires de Maisons du Monde est attendu en hausse de plus de 10% par an en moyenne sur la période s'étalant de 2020 à 2024, pour atteindre 2 milliards d'euros à l'échéance du plan. Les revenus digitaux devraient compter pour 60% de ce total, contre 30% à 35% actuellement, et l'international pour 50%.

Le résultat net devrait croître dans les mêmes proportions que les ventes et la marge d'Ebitda devrait s'élever à 12% en 2024, contre 13,3% en 2018 et un taux de rentabilité supérieur à 13% anticipé pour 2019.

Compte tenu des investissements nécessaires dans la chaîne d'approvisionnement et le développement de la place de marché, notamment, la marge d'Ebitda du groupe devrait se situer entre 11% et 12% au cours des prochaines années, a précisé la directrice générale de Maisons du Monde, Julie Walbaum, lors d'une conférence téléphonique.

Entre 2020 et 2024, les dirigeants visent aussi un flux de trésorerie disponible récurrent de plus de 300 millions d'euros en cumulé, ce qui devrait permettre au groupe d'afficher un ratio dette nette sur Ebitda autour de 0,5 dans cinq ans. Et ce, tout en maintenant la politique de dividendes, avec un taux de distribution compris entre 30% et 40% du bénéfice net.

A la Bourse de Paris, l'action Maisons du Monde cède 0,4%, à 17,97 euros.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

