Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 : Chiffre d’affaires 9 mois en hausse de 9,6% à 581,9 M – Bonne résistance dans un environnement plus difficile – Croissance de la production 2018 confirméeFichier pdf - 252,44 KB

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Alençon, le 6 novembre 2018 à 17h45

Chiffre d'affaires 9 mois en hausse de 9,6% à 581,9 M€

Bonne résistance dans un environnement plus difficile

Croissance de la production 2018 confirmée

Consolidés (M€) non audités

VariationVariation

2018

2017*

En M€

En %

CA T1

CA T2

CA T3

190,1 220,6 171,2

170,3 197,9 162,9

+19,8 +22,7 +8,3

+11,6% +11,5% +5,1%

TOTAL 9 MOIS

581,9

531,1

+50,8

+9,6%

* Retraités de l'impact de la norme IFRS15

Chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2018 en ligne avec les objectifs annuels

Le chiffre d'affaires du Groupe MAISONS FRANCE CONFORT s'élève au 30 septembre 2018 à 581,9 M€ en progression de 9,6% par rapport à l'an dernier. Ce niveau de production reflète notamment les performances commerciales enregistrées au cours de l'année 2017.

À périmètre constant, la croissance s'établit à 8,3%.

Sur la période, les activités de rénovation BtoC et BtoB représentent un chiffre d'affaires total de 75,5 M€ en hausse de 19,5%.

Bonne résistance de l'activité commerciale dans un environnement plus difficile

L'activité commerciale construction de maisons affiche une bonne résistance dans un contexte plus difficile avec un marché en recul de 12% sur les douze derniers mois (Source Markémétron). Le carnet de commandes cumulé du Groupe MAISONS FRANCE CONFORT reste cependant d'un bon niveau. À fin septembre 2018, il représente 5 111 ventes soit un chiffre d'affaires de 605,7 M€ HT en baisse de 9,6% en nombre et de 6,0% en valeur par rapport à 2017. Après une contraction des prises de commandes sur le 1er trimestre 2018 par rapport à l'an dernier et une quasi-stabilité sur les mois de mai à août, les ventes du mois de septembre sont en repli de 14,7% en valeur.

Après deux années records, la tendance pour la fin de l'année 2018 et pour 2019 semble confirmer un ralentissement du marché avec des volumes qui devraient revenir aux niveaux de 2015/2016. Ces prises de commande permettent néanmoins au Groupe de conserver une rentabilité de bon niveau.

Malgré un troisième trimestre en retrait sur l'activité rénovation B2C, le secteur rénovation du Groupe est en croissance avec des prises de commandes cumulées s'élevant à fin septembre 2018 à 110,7 M€.

Le BtoC représente 37,7 M€ en hausse de 4,3% par rapport au 30 septembre 2017. La rénovation BtoB progresse de 69,3% à 73,0 M€.

Objectifs 2018 confirmés : croissance et maintien d'une bonne rentabilité

Pour 2018, le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT confirme devoir enregistrer une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires avec une rentabilité opérationnelle de bon niveau.

Le Groupe conserve pour 2019 une bonne visibilité, les prises de commandes 2018 générant la production 2019.

La stratégie du Groupe qui consiste depuis plusieurs années à devenir un généraliste du logement en développant des activités connexes (Services, Rénovation, Aménagement foncier, Promotion immobilière) et sa réelle capacité à acquérir des parts de marchés permettent au Groupe MAISONS FRANCE CONFORT d'être totalement confiant dans son plan de marche à moyen terme.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires 2018, le 5 février 2019 après bourse

À PROPOS DE MAISONS FRANCE CONFORT :

Créée en 1919, MAISONS FRANCE CONFORT est la plus ancienne société de construction de maisons individuelles et le principal intervenant du marché français (diffus). Déjà leader de la construction de maisons, MAISONS FRANCE CONFORT est devenu en 2015 le numéro 1 français de la rénovation de maisons. Le Groupe couvre en France les 12 régions métropolitaines avec plus de 375 points de vente.

Effectifs au 30 septembre 2018 : 1 963 collaborateurs.

Le titre MAISONS FRANCE CONFORT est éligible au PEA-PME

MAISONS FRANCE CONFORT est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B.

Code ISIN : FR 0004159473 - Indices : CAC Small, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable, CAC All-Share

Site commercial : www.maisons-france-confort.com - Site financier : www.groupe-mfc.com

GLOSSAIRE :

Prises de commandes brutes : un contrat est enregistré dans les prises de commandes brutes dès lors qu'il est signé par le client et accepté par nos services « administration des ventes » (contrôle administratif des pièces et validité du plan de financement du dossier, retour de l'enquête terrain, vérification et acceptation du prix de vente). Le montant enregistré correspond au chiffre d'affaires hors taxe à réaliser sur ce contrat.

Carnet de commandes : comprend les prises de commandes enregistrées non annulées et non transférées en chantier en cours.

Chantiers en cours : comprend les commandes dont les conditions suspensives pour démarrer le chantier sont réunies (permis de construire et financement client obtenus, client propriétaire du terrain) et non réceptionnées (livrées) par le client.

Évolution du chiffre d'affaires à périmètre constant : évolution du chiffre d'affaires des périodes à comparer, recalculé de la façon suivante :

- en cas d'acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d'affaires de la société acquise qui n'a pas de correspondance dans la période de comparaison,

- en cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d'affaires de la société cédée qui n'a pas de correspondance dans la période en cours.

B2B (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.

B2C (business to consumer) : décrit les activités d'échanges avec les particuliers.

Marge nette sur coûts variable : correspond à la différence entre le chiffre d'affaires dégagé par les contrats et les coûts directement rattachables à ces contrats (coûts de construction, commissions vendeurs ou agents, taxes, assurances …).

Trésorerie active : comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue.

Endettement : comprend l'ensemble des dettes financières courantes et non courantes. Trésorerie nette d'endettement : correspond à la trésorerie active diminuée de l'endettement.