MFC : en repli après l'annonce des trimestriels

07/11/2018 | 10:04

Le titre débute la séance en repli de 0,7% après l'annonce de ces chiffres de ventes. Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 581,9 ME au 30 septembre 2018 en croissance de 9,6% par rapport à l'an dernier. ' Ce niveau de production reflète notamment les performances commerciales enregistrées au cours de l'année 2017 ' précise le groupe.



A fin septembre 2018, le carnet de commandes cumulé représente 5 111 ventes soit un chiffre d'affaires de 605,7 ME HT en baisse de 9,6% en nombre et de 6,0% en valeur par rapport à 2017.



' Pour 2018, le Groupe Maisons France Confort confirme devoir enregistrer une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires avec une rentabilité opérationnelle de bon niveau. Le Groupe conserve pour 2019 une bonne visibilité, les prises de commandes 2018 générant la production 2019 ' indique la direction.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.