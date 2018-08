Maisons France Confort : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 en hausse de 10,7% à 411,2 M€

Carnet de commandes toujours solide dans le neuf et en forte croissance dans l'activité rénovation

Lancement d'une activité promotion immobilière

Forte hausse du chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 : +39,7 M€

L'activité du 2ème trimestre 2018 a été soutenue avec un chiffre d'affaires de 221,1 M€ en progression de 10,7% à périmètre constant.

Sur le 1er semestre 2018, le chiffre d'affaires du Groupe MAISONS FRANCE CONFORT s'élève à 411,2 M€ en croissance de 10,7% par rapport à l'an dernier. Ce bon niveau de production reflète les performances commerciales records enregistrées au cours de l'année 2017.

À périmètre constant, la croissance du semestre s'inscrit à 8,9%.

Sur la période, les activités de rénovation BtoC et BtoB représentent un chiffre d'affaires total de 50,0 M€ dont 29,8 M€ réalisés sur le 2ème trimestre 2018.

Le Groupe gagne des parts de marché dans le neuf et la rénovation est en croissance forte

Après un exercice 2017 record en matière de prises de commandes dans la construction de maisons et un 1er trimestre 2018 fortement pénalisé à la fois par :

- des conditions climatiques très défavorables,

- les incertitudes liées à la réduction du PTZ « neuf » dans les zones B2 et C,

l'activité commerciale du 2ème trimestre 2018 confirme son rebond et s'inscrit à +0,1% en valeur et -4,7% en nombre par rapport à la même période de l'an dernier. Le Groupe démontre ainsi une nouvelle fois sa capacité à gagner des parts de marché dans un contexte plus difficile (marché en repli de -12% sur le 2ème trimestre selon l'indice markémétron).

À fin juin 2018, le Groupe enregistre 3 612 prises de commandes brutes dans l'activité construction de maisons représentant un chiffre d'affaires de 427,9 M€ HT, soit un repli de 10,5% en nombre et de 6,2% en valeur par rapport à 2017 qui constituait une base de comparaison particulièrement élevée.

Dans la rénovation, l'activité commerciale BtoC (Camif, Illico Travaux et Rénovert) confirme son dynamisme avec des ventes de 29,3 M€, en hausse de 14,0% par rapport au 1er semestre 2017.

Les prises de commandes de l'activité rénovation BtoB maintiennent également un rythme de croissance soutenu et s'établissent à 33,2 M€ contre 17,2 M€ au 30 juin 2017, soit une croissance de 93% sur le 1er semestre 2018.

Lancement d'une activité promotion immobilière avec la création d'HIBANA

Le 18 juin dernier, le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT a annoncé la création de la société HIBANA en Ile-de-France en association avec 3 professionnels de la promotion immobilière. L'ambition d'HIBANA est de produire majoritairement des logements destinés à l'accession à la propriété (primo et secundo accessions).

À un horizon de 5 ans, HIBANA a pour objectif de réaliser environ 500 logements par an, soit un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 M€ annuel.

Le lancement d'une activité promotion immobilière s'inscrit parfaitement dans le plan de développement du Groupe MAISONS FRANCE CONFORT visant à diversifier ses activités dans le domaine de la construction neuve et de la rénovation et à accroître à terme sa rentabilité opérationnelle.

Croissance et maintien d'une bonne rentabilité attendus en 2018

Pour 2018, fort de la visibilité que lui confère son carnet de commandes et compte tenu du niveau de chantiers en cours, le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT prévoit d'enregistrer une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires avec une rentabilité opérationnelle de bon niveau.

Le développement des activités de rénovation (BtoB et BtoC), le lancement d'une activité de promotion immobilière permise par la solidité financière du Groupe et enfin une réelle capacité à acquérir des parts de marchés et développer de nouveaux partenariats dans la construction de maisons permettent au Groupe MAISONS FRANCE CONFORT d'être totalement confiant dans son plan de marche à court et moyen terme.