Maisons France Confort : PREMIER TRIMESTRE 2019 : une maison par mois à gagner pour fêter le centième anniversaire du Groupe Maisons France Confort

Le Groupe Maisons France Confort, leader de la construction de maisons en France célèbre son centième anniversaire en 2019. L'occasion pour cet acteur de référence dirigé familialement depuis 5 générations, de fêter cet événement en organisant sur le premier trimestre un grand jeu concours à destination de ses clients.

Du 1er janvier au 31 mars : une maison par mois à gagner

Ainsi, du 1er janvier au 31 mars 2019, le Groupe Maisons France Confort, au travers des marques Maisons France Confort, Maisons Balency, Maisons de Manon et LMP, réparties sur l'ensemble du territoire national, organise un jeu concours pour faire gagner une maison par mois ! Un événement inédit dans la profession.

Cette session se décompose en 3 périodes mensuelles de participations indépendantes, par un jeu ouvert à toute personne capable ayant signé un contrat de construction avec l'une des 4 marques co-organisatrices du Groupe Maisons France Confort, entre le premier et le dernier jour du mois.

Le gagnant sera désigné en fin de session par tirage au sort national réalisé sous contrôle d'huissier de justice. Chacun des 3 gagnants mensuels remportera ainsi un lot d'une valeur de 100.000 euros à valoir sur le prix de vente TTC de la maison ayant fait l'objet du contrat. Ce montant de 100.000 euros correspondant, selon l'estimation du Groupe Maisons France Confort, à la construction d'une maison type de 90 m2, le Groupe offre donc la possibilité de gagner une maison par mois en janvier, février et mars 2019 !

Enfin, notons que le Groupe Maisons France Confort prévoit de déployer d'autres événements promotionnels d'envergure pour son anniversaire prévu en mai ; une célébration décidément à suivre...

Créé en 1919 et dirigé familialement depuis 5 générations, le Groupe Maisons France Confort est le leader de la construction et de la rénovation de maisons en France et le principal acteur national de l'accession à la propriété. Avec plus de 2.000 collaborateurs, le Groupe Maisons France Confort couvre l'ensemble du territoire hexagonal métropolitain grâce à un maillage de 365 agences dans les 12 régions.

