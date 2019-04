Maisons France Confort : devient 'Hexaom'

02/04/2019 | 11:47

Le groupe Maisons France Confort annonce ce mardi, à l'occasion de l'année de son centième anniversaire, changer de nom pour devenir 'Hexaom'.



'Avec ce nouveau nom, le Groupe affirme sa présence sur tout l'hexagone dont il connaît tous les contrastes. La sonorité du 'om' renvoie immédiatement à 'home', l'habitat sous toutes ses formes, son coeur de métier. Le Groupe a pour objectif d'accroître sa visibilité et sa puissance au sein de son écosystème', explique celui qu'il faut désormais appeler Hexaom.



Le nouveau nom sera ainsi apposé sur toutes les communications des 40 marques commerciales, 'un symbole à la fois d'unité et de fédération'.





