MAKHEIA : AMÉLIORATION DES RÉSULTATS AU 1ER SEMESTRE 2018.

UN SECOND SEMESTRE ATTENDU EN HAUSSE.

Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2018 s'établit à 8 671 K€ contre 10 532 K€ sur le S1 2017 et le Revenu Brut s'élève à 7 527 K€ contre 8 320 K€, en retrait de 10 %, essentiellement dû au retard sur certains dossiers clients importants. L'activité du semestre a, en revanche, été marquée par une reprise de l'activité new business. Le nombre de consultations est en croissance de 33% par rapport au 1er semestre 2017 et le taux de transformation avoisine les 40%.

Le mix prestations est resté favorable au digital qui continue sa progression et génère une Marge Brute de 87% contre 80% sur le 1er semestre 2017.

Le rythme des appels d'offres gagnés depuis la fin du deuxième trimestre est très encourageant et permet d'enregistrer à fin septembre une Marge Brute complémentaire de 2,7 M€, soit un montant équivalent à celui enregistré sur l'ensemble de l'année 2017.

La baisse de l'activité a été compensée par la baisse des charges fixes. Le Résultat Opérationnel Courant s'améliore à -327 K€ et le résultat net après impôt progresse, quant à lui, de 65% sur la période.

Le plan de réduction des coûts sur 2017 a notamment permis une réduction de 13% du poste frais de personnel et une baisse de 350 K€ des frais exceptionnels, induisant un redressement du résultat opérationnel.

UN SEMESTRE MARQUÉ PAR LE GAIN DE BUDGETS SIGNIFICATIFS ET DE NOMBREUX PRIX

Au cours du premier semestre 2018, MAKHEIA a remporté de nouveaux budgets significatifs dans des secteurs aussi variés que l'automobile, l'industrie et le prêt à porter :

• PSA Retail : Développement de la nouvelle plateforme digitale. Le site sera déployé dans 9 pays.

• UIMM - La fabrique de l'avenir : Conception et réalisation du nouveau jobboard. Plateforme emploi de l'industrie

• Lacoste : Conception et réalisation de modules de elearning destinés aux collaborateurs

Par ailleurs, MAKHEIA s'est vu décerner de nombreux prix sur le premier semestre parmi lesquels :

• Top Com Corporate - Prix du site internet pour WWF France

• Top Com Corporate - Grand Prix de la RSE pour WWF France

• Top Com Corporate - Prix du site dédié pour l'Observatoire des Industries Chimiques

• Grand Prix du Brand Content pour la campagne anniversaire de L'Ordre de Malte

• Brand Experience Awards - Or - pour la campagne Axa Banque

• Nuit des rois - Argent - pour la campagne Axa Banque

MAKHEIA INTÈGRE DE NOUVEAUX TALENTS POUR RENFORCER SES EXPERTISES SUR LE BRANDING ET LA DATA SEMANTIQUE.

Après une année de consolidation autour d'une nouvelle identité, une marque unique visant à renforcer la visibilité de MAKHEIA et ses activités notamment sur le digital et la data, MAKHEIA a lancé récemment le « MAKHEIA DATA SERVICES » comme annoncé lors de son assemblée générale de juin 2018.

MAKHEIA s'est en effet doté d'une équipe data sémantique, spécialisée en analyse sémantique, e-reputation, et business intelligence, afin d'offrir, en interne et à ses clients, des prestations complètes d'analyse data dans trois domaines :

• Data Monitoring (Analyse d'audience, perceptions et analyses sémantiques des discours)

• Data Content (Data lexicale, analyse des opinons, sentiments et intensités)

• Data Performance (Requêtes des internautes, rapprochement sémantique des expressions, coût par clic moyen etc…).

PERSPECTIVES

L'activité « new business » est particulièrement dynamique depuis mai 2018 et notamment durant l'été. Ainsi MAKHEIA enregistre un nombre d'appels d'offres en croissance de 33% par rapport au S1 2017 et une Marge Brute dégagée en hausse de 30%.

Le Groupe vient de signer quatre nouveaux comptes avec des marques importantes telles que l'Apec, Logis, Téréga ou encore Grévin Paris. MAKHEIA anticipe un second semestre dynamique, qui devrait permettre un retour à l'équilibre de l'ensemble des filiales et une Marge Brute en croissance.

EMISSION DE BSA

Le 23 août 2018, MAKHEIA a réalisé une émission gratuite de BSA au profit de ses actionnaires. Cette opération permet à MAKHEIA de remercier l'ensemble de ses actionnaires institutionnels et individuels de leur fidélité tout en les associant à la poursuite du développement du Groupe et à la réalisation de ses projets de croissance externe. Résumé des modalités :

• Date d'attribution : 23 août 2018

• 1 BSA pour une 1 action ancienne => 8,6 M de BSA

• 5 BSA pour une action nouvelle

• Prix de souscription = 2,5 €

• Montant maximum de l'augmentation de capital = 4,3 M€

• Période d'exercice : 30 septembre 2019

A propos de MAKHEIA :

Groupe de communication coté sur Euronext Growth et élu meilleur Groupe de communication indépendant (2015), MAKHEIA se revendique comme le premier groupe « post-publicitaire » et se place parmi les 5 plus importants acteurs du marché en France.

Notre credo : optimiser et développer les relations entre les marques et leurs consommateurs.

Chez Makheia, depuis 10 ans, nous militons pour harmoniser stratégies de communication et écosystèmes digitaux - innovation digitale et production de contenus avec la stratégie de marque de nos clients.

Nous pensons les déploiements tactiques qui leur permettront de générer de la valeur, et de toucher avec justesse tous leurs publics via les canaux les plus performants : web, mobile, print, publicité, TV, médias sociaux…

Nous sommes des multiexperts, combinant analyses data et sémantique, expertise digitale, réflexion stratégique, création, content pour offrir aux marques des contenus contextualisés.

Notre organisation, saluée par de nombreux baromètres de satisfaction, permet de faire rimer créativité, efficacité et compréhension stratégique.

Le groupe est organisé autour de six expertises : > Le branding et design de marque > L'innovation digitale > L'ingénierie éditoriale > L'activation publicitaire > Le marketing affinitaire > L'activation des transformations

MAKHEIA est certifié ISO 9001 et bénéficie de la qualification Entreprise innovante d'OSEO. A découvrir sur www.makheia.com

