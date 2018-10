MAKHEIA : COURONNÉ PAR 3 PRIX MAJEURS EN STRATÉGIE DIGITALE & SOCIAL MEDIA

Belle semaine pour le Groupe, qui remporte l'Or aux Trophées de l'Assurance avec la Social Room d'Axa France, de l'Or aux Lovie Awards avec Inovi, la fresque digitale de l'Institut Français du Design, et un Top Com de Bronze pour le dispositif social media déployé lors de la Semaine Nationale de Prévention du Diabète. Social Room / Axa France Trophée de l'Assurance / Or / Innovation Digitale Vitrine incontournable de l'écoute des espaces digitaux en général et des réseaux sociaux en particulier, elle a été rendue encore plus accessible grâce à une solution de datavisualisation en temps réel. Véritable outil d'aide à décision, elle permet de mieux comprendre les attentes des publics et de simplifier la relation d'Axa France avec ses clients. Inovi / Institut Français du Design Lovie Awards / Or / Webiste Culture Inovi 7 c'est plus de 100 anniversaires qui rendent hommage aux marques, aux produits, aux pionniers, aux créateurs, aux artistes et aux entrepreneurs nés un millésime en « 7 ». Inovi est un concept fort et unique qui célèbre les innovations de marques, A découvrir en video par ici : > https://youtu.be/vO_lpNBjFNs Fédération française des diabétiques TOP/COM/ / Bronze / Social Media Le concept : proposer des recettes - cautionnées par un nutritionniste - les réaliser, les filmer et les relayer sur les medias sociaux avec le hashtag #recettescontrelediabète. Une stratégie de marketing d'influence, relayée par des influenceuses qui a permis de générer 1,2 million de vues avec un excellent taux de clics. A découvrir en video par ici : > https://youtu.be/vmOQz5XgEyE #socialroom The Lovie Awards #TOPCOM18 #tropheesdelassurance #socialmedia #digital