Makheia : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE 2019

Le bureau a constaté, au vu des votes par correspondance et des pouvoirs reçus, que les actionnaires participants représentaient 59,24 % des actions formant le capital et ayant le droit de vote et que l'assemblée était donc valablement constituée.

Le renouvellement de la délégation d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (avec un montant nominal maximum d'augmentation de capital de 200% du capital social hors ajustement),

Le renouvellement de la délégation d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne entreprises,

L'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des porteurs d'obligations convertibles (OC) d'un montant global de 1 638 342,09 € par émission de 7 801 629 actions au prix unitaire de 0,21 € qui pourra être souscrite à compter de ce jour et durant 14 jours ouvrés et libérée par compensation avec la créance de 1,638 M€ issue du non- remboursement de la tranche 1 des OC. En cas de réalisation définitive de cette augmentation de capital, un actionnaire détenant 1% du capital social préalablement à l'opération verrait sa participation ramenée à 0,56%.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est disponible sur le site Internet de la société : https://makheia.com/finance/

A propos de Makheia

Groupe de communication côté sur Euronext Growth, élu groupe de communication indépendant de l'année, en 2015, et meilleur groupe de communication indépendant en 2019, Makheia est dédié aux stratégies et contenus de marque, à la communication digitale, et milite pour une communication contemporaine, consentie, mesurable et responsable.

Notre offre s'organise autour de 4 pôles stratégiques :

/ Digital / Brand Content / Publicité et Marketing / Medias internes

Fort de 10 années d'expertise, nous combinons analyse data, réflexion, création, digital et contenus pour construire une nouvelle relation, intelligente, entre les marques, leurs différents publics et ce sur l'ensemble des canaux.

Makheia est certifié ISO 9001 et bénéficie de la qualification Entreprise innovante d'OSEO. A découvrir sur https://makheia.com

ISIN FR0000072993 - ALMAK - REUTERS : ALMAK.PA - BLOOMBERG : ALMAK:FP

