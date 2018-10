Makheia : De l’Or aux Lovie Awards pour Inovi – la fresque digitale de l’Institut Français du Design

The Lovie Awards, qui récompensent 'The Best of the European Internet', viennent de dévoiler leur palmarès 2018. Pour cette huitième édition, le jury a couronné d'Or, dans la catégorie Websites / Institutions Culturelles, la fresque digitale Inovi 7, conçue par notre agence Big Youth pour L' Institut Français du Design. Inovi 7 c'est plus de 100 anniversaires qui rendent hommage aux marques, aux produits, aux pionniers, aux créateurs, aux artistes et aux entrepreneurs nés un millésime en « 7 ». Inovi est un concept fort et unique qui célèbre les innovations de marques, celles qui changent nos vies, avec l'apparition d'un produit, ses évolutions, les disruptions de marché, tout ce qui contribue à changer discrètement notre quotidien par le design. La fresque digitale sera disponible pour une année entière, en même temps que se prépare le millésime en « 8 ». A découvrir par ici : www.inovi.org et en images par là : https://youtu.be/vO_lpNBjFNs