Makheia : Guillaume Gamain est nommé Directeur de la Création du Groupe

Makheia annonce une nouvelle organisation de sa Direction de la Création avec l'arrivée de Guillaume Gamain. Guillaume a pour mission de consolider et de superviser l'ensemble des équipes de création du Groupe, de maintenir une très grande qualité créative quel que soit le domaine d'expertise - marque / digital /content / identité / social - et d'emmener l'ensemble des collaborateurs vers une créativité partagée entre tous. Cette nomination permet d'offrir à tous les clients et prospects une complémentarité incontestable et visible entre l'intelligence et le résultat, l'idée et l'efficacité. Depuis 2013, il était Directeur de la Création de Grenade & Sparks et Directeur Général associé. Guillaume a débuté sa carrière en 1995 chez Young et Rubicam comme concepteur-rédacteur puis planneur stratégique. En 2003, il rejoint Dufresne Corigan Scarlett comme Directeur de création. En 2011, il lance Positive AD, agence de publicité puis cofonde ave Pierre-Arnaud Gillet la galerie d'art SHAG, Seriously Hazardous Art Galllery. En 2013, il intégre Grenade & Sparks en tant que Directeur de la Création. Il a travaillé pour EasyJet, Kiloutou, Porsche, Guy Hoquet, C&A, Saint Gobain, Mogador, Dim, Bosch, Quick, Heineken… et a remporté de nombreux prix. Par ailleurs, Yann Lacombe est nommé Directeur de Création du pôle Content. Il interviendra sur tous les sujets liés au Content (consumer magazines, webzines, édition corporte, publications internes, livres...). Yann a débuté sa carrière comme Directeur Artistique en 2000. En 2009 il rejoint Aristophane (Groupe Five) comme Directeur Artistqiue Senior, puis Directeur de la création et Directeur Général Adjoint en charge de la Création. Sur la photo, De Gauche à Droite : Guillaume Gamain - Directeur de la Création, Edouard Rencker - Président et Patrick Dubosc Marchenay - Directeur Général.