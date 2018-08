Makheia : annonce l’attribution gratuite de bons de souscription (bsa) au bénéfice des actionnaires de la société

Paris, le 13/08/2018 18 h00

Communiqué de presse •••••

MAKHEIA ANNONCE L'ATTRIBUTION GRATUITE DE BONS DE SOUSCRIPTION (BSA) AU BENEFICE DES ACTIONNAIRES DE LA

SOCIETE

MAKHEIA, premier groupe de communication « post publicitaire » annonce la mise en œuvre d'une opération d'attribution gratuite de bons de souscriptions d'actions (BSA) au profit de ses actionnaires existants, à hauteur d'un BSA par action détenue, cinq BSA permettant à compter du 23 aout 2018 de souscrire une action à 2,50€.

Cette attribution gratuite de BSA permet à la Société de remercier l'ensemble de ses actionnaires institutionnels et individuels de leur fidélité tout en les associant à la poursuite de son développement et à la réalisation de ses projets de croissance externe.

RESUME DES MODALITES DE L'EMISSION GRATUITE DE BSA AU PROFIT DE TOUS LES ACTIONNAIRES DE MAKHEIA

Cette attribution fait suite à la délégation conférée lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires en date du 27 juin 2018, aux termes de la huitième résolution, et des décisions du conseil d'administration du même jour de procéder à l'émission gratuite de BSA à l'ensemble des actionnaires.

Le 23 aout 2018, chaque actionnaire de MAKHEIA recevra gratuitement un BSA par action détenue. Ainsi, sur la base du capital de la Société à cette date, un maximum de 8.658.853 BSA. seront émis (avant neutralisation des actions auto-détenues).

Les titulaires des BSA pourront les exercer et ainsi obtenir des actions MAKHEIA à compter du 23 aout 2018 et jusqu'au 30 septembre 2019 à minuit inclus. Le prix d'exercice des BSA est fixé à 2,50€ par action. La parité d'exercice établit que 5 BSA donnent le droit de souscrire à 1 action nouvelle MAKHEIA à 2,50€. Les actions nouvelles souscrites sur exercice des BSA seront assimilées aux actions anciennes dès leur création.

Le nombre maximum d'actions susceptibles d'être émises sur exercice des BSA s'élève à 1.731.770, représentant 20% du capital actuel.

Les BSA seront cotés et échangeables sur le marché Euronext Growth de Euronext Paris sous le code ISIN FR0013356656 à compter du 21 aout 2018.

La Société n'a pas connaissance des intentions d'exercice de ses principaux actionnaires.

AVERTISSEMENT

En application des dispositions de l'article L.411-2 du Code Monétaire et financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF car le montant total de l'offre est compris entre 100 000 euros et 8.000.000 euros et porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50% du capital de la Société.

A propos de MAKHEIA :

Groupe de communication coté sur le marché Euronext Growth de Euronext Paris et élu meilleur Groupe de communication indépendant (2015), MAKHEIA se revendique comme le premier groupe « post-publicitaire » et se place parmi les 5 plus importants acteurs du marché en France.

Notre credo : optimiser et développer les relations entre les marques et leurs consommateurs.

Chez Makheia, depuis 10 ans, nous militons pour harmoniser stratégies de communication et écosystèmes digitaux - innovation digitale et production de contenus avec la stratégie de marque de nos clients.

Nous pensons les déploiements tactiques qui leur permettront de générer de la valeur, et de toucher avec justesse tous leurs publics via les canaux les plus performants : web, mobile, print, publicité, TV, médias sociaux…

Nous sommes des multiexperts, combinant analyses data et sémantique, expertise digitale, réflexion stratégique, création, content pour offrir aux marques des contenus contextualisés.

Nous revendiquons l'hyper-pertinence, à savoir l'équation marque-publics-contenus la plus vertueuse pour concevoir une communication fine, juste, précise.

Notre organisation, saluée par de nombreux baromètres de satisfaction, permet de faire rimer créativité, efficacité et compréhension stratégique.

Le groupe est organisé autour de six expertises :

> Le branding et design de marque > L'innovation digitale > L'ingénierie éditoriale > L'activation publicitaire > Le marketing affinitaire > L'activation des transformations

MAKHEIA est certifié ISO 9001 et bénéficie de la qualification Entreprise innovante d'OSEO.

A découvrir sur www.makheia.com

ISIN FR0000072993 - ALMAK - REUTERS : ALMAK.PA - BLOOMBERG : ALMAK:FP

