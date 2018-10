Makheia : reçoit trois récompenses

12/10/2018 | 14:10

Makheia annonce avoir remporté l'Or aux Trophées de l'Assurance avec la Social Room d'Axa France, l'Or aux Lovie Awards avec Inovi, la fresque digitale de l'Institut Français du Design, et un Top Com de Bronze pour le dispositif social media déployé lors de la Semaine Nationale de Prévention du Diabète.



'Ces trois prix, majeurs dans l'univers de la communication et plus particulièrement dans le digital, couronnent l'expertise du Groupe dans l'innovation digitale, et plus particulièrement dans la mise en place de stratégies social media novatrices', commente-t-il.



