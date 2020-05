Malmbergs Elektriska AB (publ) : l'activité progresse au premier trimestre

Le chiffre d'affaires de Malmbergs a légèrement progressé au premier trimestre à 157,29 MSEK (contre 152,84 MSEK au T1 2019). La hausse est beaucoup plus marquée du côté des marges. Le résultat d'exploitation s'élève ainsi à 13,6 MSEK (contre 11,46 MSEK), permettant à la marge d'exploitation de grimper de 110 points de base.

La répartition de l'activité se compose ainsi :

Source : Malmbergs

Par ailleurs, la direction de Malmbergs a souligné que bien que l'impact du covid-19 ait été marginal sur le premier trimestre, il n'était pas possible de quantifier son impact sur l'année en cours. La proposition d'un dividende de 1.5 SEK par action a donc été retirée. Elle a également indiqué que l'ouverture d'un nouveau magasin à Stockholm avait pris du retard (prévue initialement pour le T1) et serait reportée au second trimestre. L'entreprise a néanmoins rassuré les investisseurs en précisant que l'augmentation des stocks avait permis de pallier aux éventuels problèmes d'approvisionnement.

Cette annonce a été saluée par les investisseurs, permettant au titre de progresser de plus de 7% à 49.4 SEK.