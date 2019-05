Malteries Franco Belges : Annonce Résultats du 1er semestre 2019

Malteries Franco Belges S.A.

29-Mai-2019

MALTERIES FRANCO-BELGES - COMMUNIQUE DE PRESSE Résultats du 1er semestre 2018-2019 Nogent-sur-Seine, le 29 mai 2019, Le Groupe Malteries Franco-Belges (Euronext Paris / FR0000030074) annonce la publication de ses résultats semestriels au 31 décembre 2018. Mise à disposition du rapport semestriel Malteries Franco-Belges met à la disposition du public son rapport semestriel au 31 décembre 2018, également déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. Il peut être consulté et téléchargé sur son site internet : https://www.malteriesfrancobelges.fr/. Il est disponible sans frais au siège social de la société. Chiffre d'affaires et résultats semestriels En millions d'Euros S1 2018/2019 S1 2017/2018 Chiffre d'affaires 41.8 40.5 Résultat Opérationnel Courant 2.6 2.1 Quote-part de résultat dans les entreprises associées 6.3 7.5 Produit (Charge) d'impôt (0.8) 0,1 Résultat Net - Part du Groupe 8.1 9.7 Le chiffre d'affaires s'établit à 41.8MEUR sur le 1er semestre de l'exercice 2018-2019, en hausse de 3% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Grâce à une bonne tenue des frais, le résultat opérationnel courant progresse de 2,1 MEUR à 2,6 MEUR sur la même période. La quote-part des sociétés mises en équivalence (société Compagnie Internationale de Malteries - CIM - et ses filiales) s'établit à 6.3MEUR, contre 7.5MEUR sur le premier semestre de l'exercice précédent. Sur ce périmètre (CIM et ses filiales), le chiffre d'affaires est en hausse de 15%, à 186MEUR (contre 162MEUR sur le 1er semestre de l'exercice 17-18). Le Résultat Net est cependant en retrait, à 13.3MEUR contre 15.7MEUR sur le 1er semestre précédent, du fait de la hausse du prix des matières premières et des charges financières. Après déduction de la charge d'impôt, le résultat net, part du Groupe, de Malteries Franco-Belges, s'élève à 8.1MEUR contre 9.7MEUR sur le premier semestre de l'exercice 2017.2018. Structure bilancielle Au 31 décembre 2018, le total du bilan s'établit à 224.8MEUR, contre 204.5MEUR au 31 décembre 2017, et la Dette Financière Nette s'élève à 4.8MEUR, contre 0.3MEUR au 31 décembre 2017. Perspectives En France, la bonne tenue de l'activité commerciale devrait se poursuivre sur le second semestre de l'exercice pour s'établir en hausse au 30/06/2019. Sur le périmètre CIM, les expéditions devraient également rester dynamiques avec une hausse des volumes vendus par rapport à l'exercice précédent. A propos de Malteries Franco-Belges Malteries Franco-Belges est une filiale de la société Malteries Soufflet. Elle exploite 4 malteries en France, d'une capacité de 270. 000 T de production, et détient une participation de 47,71% dans Compagnie Internationale de Malteries, dont les filiales exploitent 11 malteries dans 8 pays d'Europe Centrale et Orientale. Dans chacun de ces pays, Malteries Franco-Belges et ses filiales indirectes répondent aux cahiers des charges les plus exigeants de ses clients - grands brasseurs et artisans brasseurs, distilleurs et ingrédientistes - grâce à sa maîtrise de la filière orge : de la semence à la bière, depuis la sélection de variétés nouvelles jusqu'au choix des meilleures qualités d'orges . Ses experts contrôlent avec précision tous les processus de production de ses usines afin de fournir des malts d'excellence, standards, pilsen, torréfiés ou bio, dans une démarche continue de durabilité. Fichier PDF dépôt réglementaire



