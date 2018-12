Malteries Franco Belges S.A.

Malteries Franco Belges S.A.: MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT « AUTRES INFORMATIONS » DE LA SOCIETE MALTERIES FRANCO-BELGES



21-Déc-2018 / 09:45 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



COMMUNIQUE DU 21 DECEMBRE 2018 MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT « AUTRES INFORMATIONS » DE LA SOCIETE MALTERIES FRANCO-BELGES DANS LE CADRE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE MALTERIES FRANCO-BELGES INITIEE PAR MALTERIES SOUFFLET, filiale de GROUPE SOUFFLET Le présent communiqué est établi et diffusé par la société Malteries Franco-Belges conformément aux dispositions de l'article 231-28, I du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »). Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Malteries Franco-Belges ont été déposées auprès de l'AMF le 20 décembre 2018 et mises à la disposition du public le 21 décembre 2018. Il est rappelé, qu'en application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-26 de son règlement général, l'AMF a apposé le visa n°18-574 en date du 20 décembre 2018 sur la note en réponse établie par la société Malteries Franco-Belges relative à l'offre publique d'achat simplifiée le cas échéant suivie d'un retrait obligatoire (l'« Offre »), initiée par la société Malteries Soufflet sur les actions de la société Malteries Franco-Belges. Le document présentant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Malteries Franco-Belges est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la société Malteries Franco-Belges (www.malteriesfrancobelges.fr) et peut être obtenu sans frais au siège social de la société Malteries Franco-Belges (Quai du Général Sarrail, 10400 Nogent-sur-Seine). Contact Presse : Claudine REVOLIO Directeur de la communication Groupe 03 25 39 44 89 Fichier PDF dépôt réglementaire



Titre du document : MFB - Communiqué de mise à disposition - Autres informations

Document : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=FTCWUWRFQT