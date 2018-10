Manchester United :  United et True Religion lancent une gamme de vêtements en denim

Manchester United (NYSE : MANU) et la marque de luxe de denim, True Religion, ont collaboré pour lancer une gamme de vêtements à l’effigie du club, en denim de qualité supérieure.

Une première pour le club, ce nouveau partenariat mondial avec la marque emblématique de denim américain va donner lieu au lancement d’une gamme de différents modèles de vêtements co-marqués pour hommes et pour femmes, lesquels seront mis en vente à partir du 26 octobre dans le Mégastore du club, et en ligne via United Direct, truereligion.com et eu.truereligion.com.

La collection exclusive comprend des jeans, des chemises et des vestes, notamment une veste en jean, ultra-séduisante, en édition limitée arborant le blason brodé du club. Les supporters auront l’occasion de gagner une sélection de vêtements de la nouvelle gamme, en visitant www.manutd.com/truereligion.

Richard Arnold, directeur général du groupe Manchester United, explique :

« True Religion est un nom bien connu et bien établi dans le domaine de la mode. Ils sont renommés pour leurs créations de designs uniques et sans compromis sur la qualité. La gamme sur laquelle nous avons collaboré offre cette attention portée aux détails et ce savoir-faire qui ont fait de True Religion une marque mondiale ; ce sera pour nos supporters un nouveau moyen d’exprimer leur soutien à leur club par le biais de vêtements faciles à porter au quotidien ».

Tara Peyrache, directrice du marketing chez True Religion, confie pour sa part :

« Nous sommes ravis d’être le partenaire mondial officiel du denim pour Manchester United. À l’heure où True Religion continue d’évoluer et de toucher de nouveaux publics, il nous a paru intéressant d’offrir aux supporters de Manchester United à travers le monde une gamme innovante de vêtements en denim de qualité supérieure pour hommes et pour femmes. Nous nous réjouissons de ce partenariat avec un club emblématique qui partage les mêmes valeurs et le même engagement que le nôtre en matière de performance et de qualité ».

La collection True Religion Manchester United comprendra également une gamme junior, qui sera lancée plus tard au cours de la saison.

À propos de Manchester United

Manchester United est l’une des équipes sportives les plus populaires et les plus performantes au monde, dans ce qui représente l’un des sports de spectacle les plus populaires de la Terre. Au cours de nos 140 années d’existence, nous avons remporté 66 trophées, ce qui nous a permis de développer la première marque de sport au monde et une communauté mondiale de 659 millions de supporters. Notre vaste communauté de passionnés fournit à Manchester United une plateforme mondiale lui permettant de générer des revenus importants à partir de sources multiples, telles que le parrainage, le marchandisage, l’octroi de licences de produits, les nouveaux médias et le mobile, les diffusions de matchs et les journées de rencontres.

À propos de True Religion

En 2002, True Religion a fait son entrée sur la scène du denim à Los Angeles en faisant exploser la construction du jean classique à cinq poches. Avec son fil à cinq aiguilles, et son procédé de deux points par pouce, le point Super T de True Religion a été immédiatement reconnu pour son style unique qui donne des vêtements en denim ne ressemblant à ceux d’aucune autre marque dans le monde. True Religion parle du caractère unique de chacun d’entre nous. La marque est portée par des athlètes, des musiciens et des artistes du monde entier pour exprimer leur style individuel. Fournissant un assortiment exclusif de styles iconiques, True Religion Brand Jeans se concentre sur la production de denims et de vêtements de sport de qualité supérieure pour hommes, femmes et enfants.

