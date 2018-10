L'Inde continuera à acheter du pétrole iranien malgré les sanctions US

LONDRES, 5 octobre (Reuters) - L'Inde achètera neuf millions de barils de pétrole iranien en novembre, ont dit deux sources du secteur, indiquant ainsi que le troisième plus gros importateur mondial de brut poursuivra ses achats auprès de l'Iran en dépit des sanctions américaines.

"Les raffineurs ont acheté, pour livraison en novembre, 1,25 million de tonnes (environ neuf millions de barils) de pétrole en provenance d'Iran", a indiqué une des sources.

Indian Oil achètera six millions de barils de pétrole à l'Iran et Mangalor Refinery and Petrochemicals trois millions de barils, a dit la source à Reuters.

Les Etats-Unis imposeront de nouvelles sanctions contre l'Iran à partir du 4 novembre pour pousser le régime à arrêter ses interventions dans les conflits en Syrie et en Iraq et à renégocier avec Téhéran son programme de missiles balistiques.

Les sources n'ont pas souhaité être identifiées. Indian Oil et Mangalore Refinery n'étaient pas disponibles pour commenter.

"L'Inde poursuit ses relations avec ses deux partenaires clés que sont l'Iran et les Etats-Unis", a indiqué une deuxième source.

Les raffineurs indiens ont importé environ 10 millions de barils de pétrole iranien en octobre et les livraisons pour le mois de novembre devraient être inférieures.

Lors de la période précédente de sanctions américaines, entre 2012 et 2015, l'Inde a continué à acheter du pétrole à l'Iran bien que le pays ait dû réduire drastiquement ses achats pour protéger son exposition au système financier américain. (Nidhi Verma, Blandine Henault, édité par Juliette Rouillon)